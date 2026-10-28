Phân luồng giao thông trong phạm vi thi công công trình Cụm nút giao thông Hòa Xuân

Cụ thể, việc phân luồng như sau: thời gian bắt đầu thực hiện phân luồng từ 9 giờ ngày 31-10-2026. Phân luồng đảm bảo giao thông như sau: về biện pháp điều tiết giao thông từ xa, tổ chức phân luồng điều tiết giao thông từ xa nhằm dẫn hướng cho xe kéo rơ-moóc, xe sơ-mi rơ-moóc từ các hướng phía Nam đi cảng Tiên Sa, phía Bắc đi cảng Tiên Sa và QL14B đi cảng Tiên Sa không đi vào khu vực hạn chế các phương tiện lưu thông. Nhằm giảm lưu lượng xe cho các tuyến trong khu vực như đoạn Cách Mạng Tháng Tám - Nguyễn Hữu Thọ - Xô Viết Nghệ Tĩnh - Cảng Tiên Sa; giảm lưu lượng xe cho các tuyến trong khu vực đoạn từ Lê Đại Hành - Nguyễn Hữu Thọ - Xô Viết Nghệ Tĩnh - Cảng Tiên Sa. Hướng xe lưu thông từ phía Bắc trên đường Trường Chinh: lắp dựng biển báo chỉ hướng đi thẳng cho xe kéo rơ-moóc, xe sơ-mi rơ-moóc đi cảng Tiên Sa tại nút giao Trường Chinh - Lê Đại Hành; hướng xe lưu thông từ phía Bắc trên đường Trường Chinh: lắp dựng biển báo chỉ hướng đi thẳng cho xe kéo rơ-moóc, xe sơ-mi rơ-moóc đi cảng Tiên Sa tại nút giao Trường Chinh – Cầu Vượt Hòa Cầm; hướng xe lưu thông từ phía Bắc trên đường QL1A: lắp dựng biển báo chỉ hướng rẻ trái cho xe kéo rơ-moóc, xe sơ-mi rơ-moóc đi cảng Tiên Sa tại nút giao QL1A – Nam Kỳ Khởi Nghĩa; hướng xe lưu thông từ phía Nam trên đường QL1A: lắp dựng biển báo chỉ hướng rẻ phải cho xe kéo rơ-moóc, xe sơ-mi rơ-moóc đi cảng Tiên Sa tại nút giao QL1A – Nam Kỳ Khởi Nghĩa; hướng xe lưu thông từ đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa đi cảng Tiên Sa: lắp dựng biển báo chỉ hướng đi thẳng cho xe kéo rơ-moóc, xe sơ-mi rơ-moóc đi cảng Tiên Sa tại nút giao QL1A – Nam Kỳ Khởi Nghĩa.

Phối cảnh Dự án Cụm nút giao thông Hòa Xuân.

Hướng xe lưu thông từ đường QL14B đi cảng Tiên Sa: lắp dựng biển báo chỉ hướng rẻ phải cho xe kéo rơ- moóc, xe sơ-mi rơ-moóc đi cảng Tiên Sa tại nút giao QL14B – Cầu vượt Hòa Cầm; hướng xe lưu thông từ đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa đi cảng Tiên Sa: lắp dựng biển báo chỉ hướng đi thẳng cho xe kéo rơ-moóc, xe sơ-mi rơ-moóc đi cảng Tiên Sa tại nút giao QL14B – Nam Kỳ Khởi Nghĩa; hướng xe lưu thông từ đường ĐT605 đi cảng Tiên Sa: lắp dựng biển báo chỉ hướng rẻ phải cho xe kéo rơ-moóc, xe sơ-mi rơ-moóc đi cảng Tiên Sa tại nút giao ĐT605 - QL1A. Hướng lưu thông từ đường Lê Văn Hiến đi QL1A: lắp dựng biển báo chỉ hướng đi thẳng cho xe kéo rơ-moóc, xe sơ-mi rơ-moóc đi QL1A tại nút giao QL14B - Lê Văn Hiến. Đối với xe kéo rơ-moóc, xe sơ-mi rơ-moóc, xe tải phục vụ cho chợ đầu Hòa Cường: cấm lưu thông khung giờ từ 4h00 -23h00 trên tuyến đường Nguyễn Hữu Thọ - Xô Viết Nghệ Tĩnh - Lê Thanh Nghị và hướng di chuyển ngược lại. Thực hiện cấm dừng, cấm đỗ trên các tuyến đường: Nguyễn Hữu Thọ đoạn từ Cách Mạng Tháng Tám đến Xô Viết Nghệ Tĩnh, Trần Đăng Ninh, Lê Thanh Nghị đoạn từ Đoàn Quý Phi – Hồ Nguyên Trừng (phía chợ đầu mối Hòa Cường) và cấm đỗ phía đối diện (hiện trạng đã cấm), Trần Huấn vào các khung giờ cao điểm từ 6h00 - 8h00 và 16h00-19h00; tổ chức phân luồng điều tiết giao thông trong khu vực xây dựng (khu vực gần), khu vực hạn chế điều tiết giao thông trong khu vực xây dựng giới hạn bởi các tuyến đường: Lê Thanh Nghị, Cách Mạng Tháng Tám, Núi Thành, 2-9, Đò Xu, Xô Viết Nghệ Tĩnh, Xuân Thủy, Nguyễn Phước Lan, Thăng Long, v.v... Khu vực phía trong phạm vi các đường bao hạn chế các phương tiện và thời gian lưu thông như sau: đối với xe tải có tải trọng đến 2,5 tấn: cấm lưu thông vào khung giờ cao điểm (hiện trạng đã cấm); đối với xe tải có tải trọng trên 2,5 tấn: cấm lưu thông 24/24 trong khu vực hạn chế (đã cấm trong phương án phân luồng giao thông từ xa); đối với xe ô-tô khách từ 16 chỗ trở lên: cấm lưu thông 24/24 trong khu vực hạn chế.

PHÚ NAM