Phân luồng giao thông trên Đại lộ Thăng Long do ngập úng

Hầm chui trên Đại lộ Thăng Long hiện ngập từ 0,7 đến 1m. Ảnh: PV.

Đường gom trái, gom phải Đại lộ Thăng Long đoạn từ Km26 đến Km28 và các hầm chui tại khu vực này hiện ngập từ 0,7 đến 1m do nước sông Tích dâng cao, không bảo đảm an toàn cho phương tiện lưu thông.

Đối với đường gom phải, hướng Hà Nội đi Hòa Lạc, phương tiện được đóng cứng tại Km26 (hầm chui dân sinh số 18). Từ đây, phương tiện có thể quay đầu sang đường gom trái hoặc rẽ phải vào đường liên xã Hạ Bằng, đi đường Khu công nghệ cao Hòa Lạc rồi ra nút giao Hòa Lạc.

Lực lượng chức năng phân luồng qua đoạn ngập úng trên Đại lộ Thăng Long. Ảnh: PV.

Ở chiều Hòa Lạc đi Hà Nội, đường gom trái được đóng cứng tại Km28+800, khu vực lối vào cao tốc trái. Ô tô, xe máy đi trên đường gom được hướng dẫn rẽ phải tại Km29, qua cầu vượt Phú Cát, đường Khu công nghệ cao Hòa Lạc, đường liên xã Hạ Bằng, sau đó qua hầm chui số 18 để trở lại đường gom trái về Hà Nội.

Sở Xây dựng Hà Nội yêu cầu UBND các xã Hạ Bằng và Hòa Lạc bố trí lực lượng ứng trực, phối hợp điều tiết, hướng dẫn phương tiện, tuyên truyền để người dân nắm được phương án phân luồng và thường xuyên cập nhật tình hình ngập úng.

Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông được giao bố trí nhân lực, vật tư, thiết bị bảo đảm giao thông; đồng thời khắc phục các sự cố, hư hỏng do mưa lũ và theo dõi diễn biến ngập để đề xuất điều chỉnh phương án khi cần thiết. Phòng Cảnh sát giao thông phối hợp hướng dẫn, điều tiết, không để xảy ra mất an toàn, ùn tắc giao thông.