Theo thông báo số 6880/SXD-TB ngày 20/11/2026 của Sở Xây dựng, do điều kiện địa chất phức tạp, cùng ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường gây mưa vừa, mưa to trong những ngày qua, tại Km120+750, quốc lộ 12 xuất hiện tình trạng sạt lở đất, đá lăn, đá rơi, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Ảnh minh họa

Để khắc phục, Sở Xây dựng đang chỉ đạo các nhà thầu tập trung xử lý những khối đá có nguy cơ mất ổn định trên mái ta luy dương; đồng thời lắp đặt hệ thống kè rọ đá nhằm ngăn chặn đá lăn, đá rơi xuống nền đường.

Trong thời gian thi công, cấm tất cả các phương tiện lưu thông qua Km120+750, quốc lộ 12 (tuyến mới), bao gồm xe thô sơ, xe máy, ô tô và các phương tiện cơ giới khác. Ngoại trừ phương tiện, máy móc của lực lượng chức năng tham gia khắc phục sự cố và các loại xe ưu tiên theo quy định của pháp luật.

Các phương tiện di chuyển từ phường Mường Lay về xã Na Sang và ngược lại được hướng dẫn đi theo lộ trình: Mường Lay - Km119/quốc lộ 12 - quốc lộ 12 (cũ) - Km122+150/quốc lộ 12 - Na Sang.

Sở Xây dựng giao Ban Bảo trì đường bộ chỉ đạo nhà thầu lắp đặt đầy đủ biển báo, rào chắn, đèn tín hiệu; bố trí lực lượng trực gác, điều tiết giao thông tại khu vực thi công. Người điều khiển phương tiện khi lưu thông qua khu vực phải chấp hành hướng dẫn của lực lượng chức năng, bảo đảm an toàn giao thông.