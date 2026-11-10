Phân luồng giao thông tạm thời trên đường tỉnh 164 qua xã Văn Bàn

Theo Thông báo số 531/TB-SXD ngày 9/11/2026 của Sở Xây dựng tỉnh Lào Cai, trong thời gian phân luồng, các phương tiện tạm thời không lưu thông qua phạm vi thi công cầu tại Km16+030 trên đường tỉnh 164 (trước đây là đường tỉnh 151B).

Tuyến D11 được tổ chức lưu thông hai chiều. Người điều khiển phương tiện đi bên phải theo chiều đi và theo hướng dẫn của hệ thống báo hiệu đường bộ.

Sơ họa phân luồng giao thông tạm thời tại Km16+030, đường tỉnh 164, thuộc địa phận xã Văn Bàn, tỉnh Lào Cai.

Từ đường tỉnh 164, phương tiện đi qua cầu Nậm Lếch, rẽ trái rồi rẽ phải vào đường D11. Đi hết tuyến D11, rẽ trái để nhập lại đường tỉnh 164. Phương tiện đi theo chiều ngược lại thực hiện lộ trình theo hướng ngược lại.

Sở Xây dựng đề nghị Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Lào Cai hướng dẫn, điều tiết giao thông. Sở đề nghị UBND xã Văn Bàn chỉ đạo nhà thầu lắp đặt đầy đủ biển báo, biển dẫn hướng, rào chắn và đèn tín hiệu ban đêm tại hai đầu phạm vi thi công và các nút giao ở đầu, cuối tuyến D11, đồng thời bố trí người cảnh giới, hướng dẫn giao thông trong thời gian phân luồng.