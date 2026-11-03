Phân luồng giao thông tạm thời để tổ chức các hoạt động kỷ niệm 195 năm Ngày thành lập tỉnh Lạng Sơn (4/11/1831 - 4/11/2026)

Tuyến đường Hùng Vương sẽ cấm các phương tiện giao thông từ 18 giờ ngày 3/11/2026 đến khi kết thúc các hoạt động ngày 4/11/2026

Cụ thể, từ 18 giờ ngày 3/11 đến khi kết thúc các hoạt động (ngày 4/11), lực lượng chức năng sẽ cấm các phương tiện giao thông di chuyển vào khu vực phía trước trụ sở UBND tỉnh, đoạn từ vòng xuyến đường Hùng Vương - Trần Hưng Đạo đến nút giao đường Hùng Vương - Dã Tượng.

Sân khấu chính sẽ diễn ra các hoạt động kỷ niệm 195 năm Ngày thành lập tỉnh Lạng Sơn (4/11/1831 - 4/11/2026) tại đường Hùng Vương, phường Lương Văn Tri

Theo đó, trong thời gian diễn ra sự kiện, các phương tiện trên Quốc lộ 1 đi hướng Cầu Kỳ Cùng - Trần Đăng Ninh và ngược lại di chuyển theo các tuyến từ đường Hùng Vương lần lượt di chuyển đến đường Bà Triệu, cầu 17/10, nút giao đường Bà Triệu - Lê Lợi - Trần Đăng Ninh và ngược lại; từ đường Trần Đăng Ninh đến đường 17/10, đường Lê Lợi, đường Ngô Quyền, Km16 + 500 Quốc lộ 1.

Các phương tiện trên đường Trần Quang Khải, Quang Trung, Nguyễn Thái Học, Đinh Tiên Hoàng, Trần Hưng Đạo... đi hướng cầu Đông Kinh, cầu Kỳ Cùng và ngược lại di chuyển theo các tuyến: từ đường Trần Quang Khải lần lượt di chuyển đến ngầm Thác Trà, đường Bến Bắc, nút giao đường Lê Hồng Phong - Tam Thanh - Nhị Thanh; từ đường Trần Quang Khải đến đường Đèo Giang, đường Văn Vỉ, đường Hùng Vương, nút giao đường Hùng Vương - Nguyễn Chí Thanh, cầu 17/10, nút giao đường Bà Triệu - Lê Lợi; từ đường Quang Trung đến đường Dã Tượng, đường Hùng Vương, nút giao đường Hùng Vương - Nguyễn Chí Thanh, cầu 17/10, nút giao đường Bà Triệu - Lê Lợi.

Các phương tiện trên đường Chùa Tiên, Văn Vỉ ... đi hướng cầu Đông Kinh và cầu Kỳ Cùng và ngược lại di chuyển theo các tuyến từ đường Hùng Vương đến nút giao đường Hùng Vương - Nguyễn Chí Thanh, cầu 17/10, nút giao đường Bà Triệu - Lê Lợi; từ đường Văn Vỉ đến Ngầm Thác Trà, đường Bến Bắc, nút giao đường Lê Hồng Phong - Tam Thanh - Nhị Thanh.

Để đảm bảo an toàn trong thời gian diễn ra hoạt động, chương trình, sự kiện, lực lượng CSGT đề nghị người và phương tiện tham gia giao thông phải tự giác, nghiêm chỉnh chấp hành Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ và tuân thủ theo hướng dẫn của lực lượng chức năng.