Phân luồng giao thông tại nhiều điểm ngập ở phía Tây Hà Nội

Lực lượng chức năng của Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông ứng trực, phân luồng tại vị trí úng ngập sáng 17-9. Ảnh: Ban Duy tu.

Theo Sở Xây dựng Hà Nội, trên tuyến đường 421B (đường 81B cũ), tại Km11+460 hiện ngập sâu khoảng 90cm; tuyến nhánh N1 tại Km11+400 ngập khoảng 30cm. Các vị trí này không bảo đảm an toàn cho phương tiện lưu thông nên được tổ chức cấm tất cả phương tiện qua khu vực ngập.

Tại Km6+700 đường 421B (xã Quốc Oai), phương tiện được hướng dẫn đi theo hướng Thạch Thán - Cầu Văn Quang - Nghĩa Hương, sau đó đến ngã ba rẽ trái đi Hà Nội hoặc rẽ phải đi Xuân Mai. Các phương tiện từ Xuân Mai đi Quốc Oai tiếp tục theo hướng Đại lộ Thăng Long.

Tại Km16+000 đường 421B (Quốc Oai), phương tiện từ Xuân Mai đi theo Quốc lộ 6, đường mòn Hồ Chí Minh, Đại lộ Thăng Long để đến Quốc Oai.

Trên địa bàn các xã An Khánh, Hưng Đạo, cầu 72II tại Km8+400 đường 423 (đường 72 cũ) đang ngập khoảng 30cm, không bảo đảm an toàn giao thông. Sở Xây dựng yêu cầu cấm phương tiện lưu thông qua vị trí ngập này.

Các phương tiện từ Quốc Oai đi Hoài Đức, Hà Đông được hướng dẫn đến Km9+200 đường 423 rẽ trái đi Chúc Sơn hoặc rẽ phải ra Đại lộ Thăng Long về Hà Đông.

Theo chiều ngược lại, phương tiện từ Hà Đông, Hoài Đức qua cầu 72II đi Quốc Oai, đến Km8+100 đường 423 (khu vực Bưu điện Vân Côn) rẽ phải ra Đại lộ Thăng Long để đi Quốc Oai.

Sở Xây dựng đề nghị UBND các xã bố trí lực lượng ứng trực, phối hợp điều tiết, hướng dẫn giao thông, đồng thời thông tin để người dân nắm được các phương án phân luồng. Các địa phương phải thường xuyên cập nhật tình hình ngập úng để kịp thời đề xuất điều chỉnh phương án khi cần thiết.

Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông được yêu cầu bố trí nhân lực, vật tư, thiết bị, phối hợp phân luồng và khắc phục các sự cố, hư hỏng do mưa lũ gây ra. Lực lượng Cảnh sát giao thông phối hợp với Sở Xây dựng điều tiết phương tiện, không để xảy ra mất an toàn và ùn tắc giao thông tại các khu vực bị ngập.