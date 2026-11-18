Nhằm phục vụ các hoạt động nhân Ngày Văn hóa Việt Nam, Công an thành phố Hà Nội sẽ tạm cấm và hạn chế phương tiện trên nhiều tuyến phố trung tâm từ 18/11 đến sáng 23/11/2026.

Từ 18/11 đến 20/11, việc tạm cấm và hạn chế phương tiện sẽ được áp dụng từ 11h đến 20h hằng ngày.

Từ 20h ngày 20/11 đến 6h ngày 23/11, công tác kiểm soát giao thông sẽ được siết chặt liên tục cả ngày lẫn đêm./.