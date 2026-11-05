Thông báo phân luồng giao thông phục vụ thi công cầu Gia Bảy

Thông báo phân luồng giao thông phục vụ thi công cầu Gia Bảy

Thông báo phân luồng giao thông phục vụ thi công cầu Gia Bảy

Mô phỏng phương án phân luồng.

Theo đó, để thi công đường dẫn và nút giao giữa đường Bắc Kạn với đường Bắc Sơn, các phương tiện và người tham gia giao thông sẽ bị cấm lưu thông qua khu vực nút giao này, trong phạm vi thi công dự án.

Thời gian cấm đường từ 0 giờ ngày 8-11 đến 24 giờ ngày 31/12/2026.

Cùng với đó, trên đường Lương Ngọc Quyến, đoạn từ ngã ba Mỏ Bạch đến ngã tư Đồng Quang, cấm đỗ xe trong hai khung giờ: từ 6 giờ 30 phút đến 8 giờ và từ 16 giờ đến 19 giờ hằng ngày.

Công trường thi công xây dựng mới cầu Gia Bảy.

Để bảo đảm giao thông trong thời gian thi công, chủ đầu tư có trách nhiệm lắp đặt đầy đủ hệ thống biển báo, rào chắn, đèn cảnh báo; bố trí 3 trạm gác, trong đó 2 trạm trên đường Bắc Kạn và 1 trạm trên đường Bắc Sơn để hướng dẫn phương tiện. Đồng thời tổ chức các lối đi tạm, lối ra vào nhà cho người dân, cơ quan, đơn vị trong khu vực bị ảnh hưởng, bảo đảm thuận tiện và an toàn.

UBND phường Phan Đình Phùng và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp tỉnh Thái Nguyên đề nghị người dân, các cơ quan, đơn vị chủ động điều chỉnh lộ trình, chấp hành phương án phân luồng và hướng dẫn của lực lượng chức năng, góp phần bảo đảm an toàn giao thông, tạo điều kiện để công trình được triển khai đúng tiến độ.