Sau khi tiếp thu, giải trình các ý kiến của đại biểu Quốc hội, dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 6 luật về y tế đã cơ bản hoàn thiện các nội dung lớn. Trong đó, nhiều vấn đề liên quan đến bảo vệ trẻ em, người khuyết tật, quản lý thuốc và thiết bị y tế tiếp tục được rà soát, chỉnh lý.