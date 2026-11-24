Sau hơn 1 năm thi công, dự án đường nối vào cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đang dần thành hình. Trong khi một số đoạn tuyến đã cơ bản hoàn thiện, nhiều vị trí khác đang được triển khai thi công, một số nơi mới bắt đầu làm móng cầu, đường.