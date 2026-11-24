Phân luồng giao thông phục vụ chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam
Nhằm bảo đảm an ninh, an toàn giao thông phục vụ Chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, Công an thành phố Hà Nội thông báo phương án phân luồng, tổ chức giao thông trong các ngày 20, 22 và 24/11/2026 để người dân chủ động lựa chọn lộ trình di chuyển.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/phan-luong-giao-thong-phuc-vu-chuong-trinh-nghe-thuat-dac-biet-chao-mung-ngay-van-hoa-viet-nam-246261124153550849.htm