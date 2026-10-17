Phân luồng giao thông nút giao đường Bắc Kạn và đường Bắc Sơn, phục vụ thi công cầu Gia Bảy

Phân luồng giao thông phục vụ thi công cầu Gia Bảy từ ngày 20/10/2026.

Dự án Xây dựng mới cầu Gia Bảy là công trình giao thông cấp bách, dự kiến thông xe trong tháng 12/2026.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu UBND phường Phan Đình Phùng và các đơn vị liên quan thực hiện cấm đường, phân luồng giao thông trong thời gian trên; giao Ban Quản lý dự án, chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan tổ chức triển khai.

Người dân và các phương tiện lưu thông qua khu vực cần chú ý biển báo, chấp hành hướng dẫn của lực lượng chức năng, chủ động bố trí thời gian và lựa chọn lộ trình phù hợp, bảo đảm an toàn trong thời gian thi công.

Thời gian thực hiện từ ngày 20-10 đến 31/12/2026.