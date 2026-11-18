Trước đó, Ban Tổ chức tiến hành sơ duyệt từ 12h00 đến 19h00 ngày 18/11/2026; tổng duyệt lần 1 từ 12h00 đến 19h00 ngày 19/11/2026 và tổng duyệt lần 2 từ 12h00 đến 19h00 ngày 20/11/2026.

Để bảo đảm an ninh, an toàn, trật tự giao thông phục vụ các hoạt động của chương trình, Công an thành phố Hà Nội thông báo phương án phân luồng, tổ chức giao thông như sau:

1. Phân luồng, hạn chế phương tiện di chuyển vào khu vực tổ chức

1.1. Các tuyến đường cấm triệt để phương tiện

Từ 11h00 đến 20h00 các ngày 18/11, 19/11 và 20/11/2026; từ 20h00 ngày 20/11/2026 đến 06h00 ngày 23/11/2026, tổ chức tạm cấm phương tiện tại không gian đi bộ và vùng phụ cận khu vực hồ Hoàn Kiếm.

Các tuyến đường cấm phương tiện gồm: Đinh Tiên Hoàng, Lê Lai (đoạn từ Lý Thái Tổ đến Đinh Tiên Hoàng), Lê Thạch, Đinh Lễ, Nguyễn Xí, Tràng Tiền (đoạn từ Đinh Tiên Hoàng đến Ngô Quyền), Ngô Quyền (đoạn từ Tràng Tiền đến Lê Lai), Lý Thái Tổ (đoạn từ Trần Nguyên Hãn đến Lê Lai), Hàng Khay, Lê Thái Tổ, Hàng Dầu (đoạn từ Lò Sũ đến Đinh Tiên Hoàng), Lò Sũ (đoạn từ Hàng Dầu đến Đinh Tiên Hoàng), Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, Trần Nguyên Hãn (đoạn từ Lý Thái Tổ đến Đinh Tiên Hoàng), Lương Văn Can (đoạn từ Hàng Hành đến Lê Thái Tổ), Bảo Khánh (đoạn từ ngõ Bảo Khánh đến Lê Thái Tổ), Hàng Bài (đoạn từ Hai Bà Trưng đến Hàng Khay), Bà Triệu (đoạn từ Hai Bà Trưng đến Hàng Khay), Quảng trường Ngân hàng Nhà nước (nửa đường tiếp giáp vườn hoa Tượng đài Vua Lý Thái Tổ).

1.2. Các tuyến đường tạm cấm, hạn chế phương tiện

Từ 11h00 đến 20h00 các ngày 18/11, 19/11 và 20/11/2026; từ 20h00 ngày 20/11/2026 đến 06h00 ngày 23/11/2026, triển khai tạm cấm phương tiện tại không gian đi bộ và vùng phụ cận khu vực hồ Hoàn Kiếm.

Đồng thời, tạm cấm xe ô tô chở hàng có khối lượng hàng hóa chuyên chở từ 500 kg trở lên, xe ô tô chở khách từ 16 chỗ trở lên (trừ xe buýt, xe thu gom rác, xe giải quyết sự cố, xe có phù hiệu bảo vệ); hạn chế đối với xe ô tô cá nhân và xe mô tô hoạt động trên một số tuyến đường: Ngô Quyền, Lý Thái Tổ, Trần Nguyên Hãn, Nguyễn Hữu Huân, Lê Lai, Bà Triệu, Hàng Bài, Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo, Hai Bà Trưng, Lê Thánh Tông, Phan Chu Trinh, Trần Quang Khải, Trần Khánh Dư, Phố Huế, Hàng Bông, Hàng Gai, Hàng Trống, Nhà Thờ, Nhà Chung, Quang Trung.

2. Tổ chức hướng đi cho các phương tiện

Trong thời gian thực hiện phương án phân luồng, Công an thành phố Hà Nội tổ chức hướng đi cho các phương tiện trong diện tạm cấm, hạn chế như sau:

Các phương tiện từ các phường, xã phía Đông, Đông Bắc thành phố Hà Nội (Gia Lâm, Long Biên, Phúc Lợi, Việt Hưng…) đi các phường, xã phía Tây, Tây Bắc thành phố (Hai Bà Trưng, Đống Đa, Từ Liêm, Ô Diên…) di chuyển qua cầu Nhật Tân, cầu Long Biên, cầu Vĩnh Tuy, cầu Thanh Trì; đi theo các tuyến Đê 401, Trần Nhật Duật, Yên Phụ, Thanh Niên, Võ Chí Công, Vành đai III… và ngược lại.

Các phương tiện từ các phường, xã phía Bắc thành phố Hà Nội (Tây Hồ, Đông Anh…) đi các phường, xã phía Nam thành phố (Hoàng Mai, Thanh Trì…) di chuyển qua cầu Nhật Tân, cầu Thăng Long; đi theo các tuyến Võ Chí Công, Phạm Văn Đồng, Phạm Hùng, Vành đai II, Vành đai III… và ngược lại.

3. Đối với các tuyến đường và phương tiện khác, người tham gia giao thông chấp hành theo quy định về hoạt động của phương tiện giao thông trên địa bàn thành phố Hà Nội tại Quyết định số 01/2026/QĐ-UBND ngày 04/01/2026 của UBND thành phố Hà Nội (được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Quyết định số 52/2026/QĐ-UBND ngày 30/4/2026) và các văn bản điều chỉnh khác của cơ quan có thẩm quyền.

4. Đề nghị Sở Xây dựng căn cứ thông báo phân luồng, chỉ đạo các đơn vị chức năng điều chỉnh lộ trình hoạt động của các tuyến xe buýt, hạn chế hoạt động trên các tuyến đường theo nội dung thông báo; đồng thời tạm dừng hoạt động trông giữ phương tiện trên các tuyến phố tại Mục 1.

5. Yêu cầu người điều khiển phương tiện tham gia giao thông tự giác, nghiêm chỉnh chấp hành Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ và hướng dẫn, phân luồng của lực lượng chức năng.

6. Công an thành phố Hà Nội thông báo để Nhân dân và người tham gia giao thông biết, chủ động lựa chọn lộ trình di chuyển phù hợp, chấp hành phương án phân luồng và phối hợp, hỗ trợ lực lượng Công an hoàn thành nhiệm vụ.