Hà Nội phân luồng giao thông tại một số tuyến đường phục vụ thi công đường sắt đô thị. Ảnh minh họa: Báo Công an nhân dân

Phân luồng giao thông đường Trần Hưng Đạo và Quán Sứ từ 19/11

Sở Xây dựng Hà Nội vừa thông báo phương án điều chỉnh tổ chức giao thông tuyến đường Trần Hưng Đạo và đường Quán Sứ cho các phương tiện đi qua khu vực nhà ga S12, đường chuyển làn và gara thuộc dự án tuyến đường sắt đô thị đoạn Nhổn - ga Hà Nội thuộc phường Cửa Nam.

Thời gian thực hiện từ ngày 19/11 đến ngày 31/5/2027.

Phương án phân luồng giao thông đường Trần Hưng Đạo, Yết Kiêu, Quán Sứ phục vụ thi công đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội

Trên đường Trần Hưng Đạo đoạn từ đường Yết Kiêu đến đường Quán Sứ, Sở Xây dựng tổ chức giao thông 2 chiều cho các phương tiện xe máy và 1 chiều cho ô tô hướng từ Yết Kiêu đi Quán Sứ.

Trên đường Quán Sứ (đoạn từ đường Lý Thường Kiệt đến đường Trần Hưng Đạo), tổ chức giao thông 2 chiều cho các phương tiện xe máy và 1 chiều cho ô tô hướng từ đường Trần Hưng Đạo đi Lý Thường Kiệt.

Các hướng giao thông khác theo phương án tổ chức giao thông hiện trạng.

Để hạn chế ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân, Sở Xây dựng yêu cầu Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội chỉ đạo các đơn vị thi công xây dựng phương án chi tiết, đẩy nhanh tiến độ, sớm hoàn trả tối đa diện tích mặt đường phục vụ giao thông.

Chủ đầu tư cũng có trách nhiệm bổ sung hệ thống biển báo, biển chỉ dẫn tại chỗ và từ xa để người tham gia giao thông chủ động lựa chọn lộ trình. Đồng thời, bổ sung biển cấm dừng, đỗ xe trên các tuyến đường xung quanh khu vực rào chắn nhằm hạn chế nguy cơ ùn tắc.

Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội sẽ phối hợp với Công an thành phố điều chỉnh pha đèn tín hiệu giao thông tại nút giao Quán Sứ - Lý Thường Kiệt và các nút lân cận, bảo đảm phù hợp với lưu lượng phương tiện sau khi tổ chức lại giao thông.

Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Hà Nội được đề nghị phối hợp hướng dẫn, phân luồng phương tiện, tăng cường kiểm tra và xử lý các vi phạm về trật tự, an toàn giao thông, trật tự đô thị trên các tuyến đường và nút giao liên quan.

Ủy ban nhân dân phường Cửa Nam cũng được đề nghị bố trí lực lượng phối hợp điều tiết giao thông; kiểm tra, xử lý tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để kinh doanh, buôn bán, dừng đỗ phương tiện trái phép gây cản trở giao thông.

Sở Xây dựng giao các đơn vị liên quan thường xuyên theo dõi, đánh giá tình hình giao thông trong khu vực, kịp thời phát hiện những bất cập để đề xuất điều chỉnh phương án phù hợp với thực tế.