Phân luồng giao thông đường Cổ Linh phục vụ thi công đường trên cao

Theo phương án được chấp thuận, đơn vị thi công sẽ bố trí rào chắn di động tại làn xe sát vỉa hè hai bên đường Cổ Linh, phục vụ xén vỉa hè, mở rộng mặt đường để triển khai các hạng mục tiếp theo của dự án. Sau khi xén, vỉa hè còn lại trung bình 1,5m dành cho người đi bộ; phạm vi rào chắn lấn ra mặt đường hiện trạng rộng 1m.

Phần mặt đường còn lại được tổ chức cho các phương tiện lưu thông qua khu vực thi công. Công việc được triển khai cuốn chiếu theo từng đoạn dài từ 20m đến 30m; chỉ sau khi thu hồi rào chắn và hoàn trả mặt đường hiện trạng mới tiếp tục thi công đoạn kế tiếp, nhằm hạn chế ảnh hưởng đến giao thông.

Để bảo đảm an toàn, các phương tiện phục vụ thi công chỉ được phép ra khỏi phạm vi rào chắn trong khoảng thời gian từ 22h hôm trước đến trước 5h sáng hôm sau. Trước 5h, phương tiện phải di chuyển về nơi tập kết, không dừng, đỗ trong khu vực thi công gây cản trở giao thông.

Trong thời gian này, các đơn vị chức năng phối hợp điều chỉnh vị trí nhà chờ xe buýt, di chuyển cây xanh, hệ thống chiếu sáng và thảm cỏ phù hợp với phương án tổ chức giao thông mới. UBND phường Long Biên được đề nghị tăng cường kiểm tra, xử lý tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, dừng đỗ xe trái phép tại khu vực thi công và các tuyến lân cận.