Phân luồng giao thông đường 25B từ ngày 5/11, các phương tiện lưu thông thế nào?

Ngày 4/11 theo tin từ Ban QLDA Đầu tư xây dựng công trình giao thông TP Đồng Nai, nhằm đẩy nhanh tiến độ thi công dự án nâng cấp đường 25B kết nối khu vực Nhơn Trạch ra QL51 đến sân bay Long Thành, Ban QLDA sẽ tổ chức phân luồng giao thông trên đoạn từ QL51 đến ngã tư Tín Nghĩa.

Một đoạn đường 25B đang được đẩy nhanh thi công.

Theo Ban QLDA, việc phân luồng được triển khai phục vụ thi công tuyến chính bên phải và đường song hành phải đoạn Km 0+040 - Km 4+000 thuộc gói thầu số 10, dự án nâng cấp đường 25B, đoạn từ trung tâm Nhơn Trạch ra QL51.

Đây là hạng mục xây dựng và cung cấp, lắp đặt thiết bị công trình, do liên danh Tổng công ty CP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam và Công ty TNHH Thương mại kỹ thuật điện và xây dựng Hà Nội thực hiện.

Theo phương án được Ban QLDA thông báo, toàn bộ bề rộng mặt đường tuyến chính bên phải và đường song hành phải hiện hữu trên đoạn Km 0+040 - Km 4+000 sẽ được rào chắn để phục vụ thi công. Phương tiện được tổ chức lưu thông trên đoạn tuyến từ QL51 đến Km 5+000, khu vực ngã tư Tín Nghĩa.

Trong đó, đối với hướng từ QL51 đi trung tâm phường Nhơn Trạch, các phương tiện lưu thông trên tuyến chính trái làm mới đến Km 5+000 (ngã tư Tín Nghĩa). Tại đây, phương tiện chuyển hướng sang tuyến chính phải và đường song hành phải làm mới để tiếp tục hành trình về trung tâm phường Nhơn Trạch.

Một đoạn đường 25B qua trung tâm phường Nhơn Trạch đã hoàn thành rộng 10 làn xe.

Ở chiều ngược lại, phương tiện từ trung tâm phường Nhơn Trạch đi QL51 sẽ lưu thông trên tuyến chính trái làm mới đến Km 5+000, sau đó chuyển hướng sang đường song hành trái hiện hữu để đi QL51. Thời gian tổ chức giao thông dự kiến bắt đầu từ 16h ngày 5/11/2026 và kéo dài đến khi hoàn thành các hạng mục tuyến chính phải đoạn Km 0+040 - Km 4+000 hoặc đến khi có thông báo mới của Ban QLDA.

Ban QLDA cũng yêu cầu đơn vị thi công triển khai đầy đủ biện pháp bảo đảm an toàn giao thông, duy trì lưu thông thông suốt, hạn chế tối đa tình trạng ùn tắc và không gây ô nhiễm môi trường. Đồng thời, đơn vị tư vấn giám sát có trách nhiệm theo dõi tiến độ, kế hoạch thi công, kiểm tra công tác bảo đảm an toàn giao thông và an toàn lao động. Những trường hợp thi công không bảo đảm chất lượng, không đáp ứng yêu cầu an toàn hoặc không đúng phương án được phê duyệt phải được yêu cầu dừng thi công để khắc phục.

Dự án nâng cấp đường 25B có điểm đầu từ khu vực trung tâm phường Nhơn Trạch và điểm cuối kết nối QL51, đi qua địa bàn phường Nhơn Trạch và phường Long Thành, TP Đồng Nai. Tuyến này là dự án quan trọng nhằm kết nối giao thông theo quy hoạch, từng bước hoàn thiện kết cấu hạ tầng, góp phần phát triển kinh tế - xã hội theo định hướng phát triển quy hoạch chung đô thị mới Nhơn Trạch. Đồng thời, phát huy hiệu quả đầu tư đối với các dự án đã và đang được đầu tư, tạo không gian phát triển mới, khai thác tiềm năng sử dụng đất, xây dựng hệ thống đô thị bền vững, hiện đại. Đặc biệt, đường 25B là tuyến đường quan trọng phục vụ kết nối giao thông cho sân bay Long Thành. Trong quy hoạch dự án sân bay Long Thành, 2 tuyến đường T1 và T2 có vai trò kết nối với các trục giao thông chính trong khu vực. Trong đó, tuyến T1 sẽ kết nối với quốc lộ 51 và các tuyến đường tỉnh 25B, 25C, sau đó kết nối với tuyến đường cao tốc Bến Lức - Long Thành và đường vành đai 3 TP.HCM đang được đầu tư xây dựng. Từ đó, tuyến đường này đóng vai trò kết nối Sân bay Long Thành với TP.HCM và các tỉnh khu vực Tây Nam Bộ. Đồng thời, chia sẻ áp lực giao thông cho tuyến đường cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây.