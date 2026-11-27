Điểm sạt lở nghiêm trọng tại Km131+900 Quốc lộ 279, xã Minh Lương, tỉnh Lào Cai, khiến giao thông qua khu vực ách tắc hoàn toàn. (Ảnh: Sở Xây dựng tỉnh Lào Cai)

Theo Thông báo số 550/TB-SXD do Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Lào Cai Trần Xuân Hiện ký ban hành, từ đêm 24 đến sáng 25/11, mưa lớn kéo dài đã gây sạt lở taluy dương tại Km131+900 Quốc lộ 279, khu vực Pom Khén, thôn 2 Minh Hạ, xã Minh Lương. Khối lượng lớn đất, đá từ taluy dương trượt xuống, vùi lấp mặt đường, khiến giao thông qua khu vực bị tê liệt hoàn toàn. Đến nay, điểm sạt lở vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn đối với người và phương tiện lưu thông.

Ngay sau khi xảy ra sự cố, Sở Xây dựng tỉnh Lào Cai đã phối hợp Ban Quản lý dự án 2 (Bộ Xây dựng) chỉ đạo các đơn vị liên quan huy động tối đa nhân lực, máy móc, thiết bị đến hiện trường triển khai các phương án ứng cứu, khắc phục hậu quả. Tuy nhiên, do địa chất khu vực sạt lở phức tạp, phạm vi ảnh hưởng rộng, công tác xử lý cần thêm thời gian mới có thể hoàn thành.

Trước tình hình trên, nhằm bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân và các phương tiện tham gia giao thông, Sở Xây dựng tỉnh Lào Cai quyết định cấm hoàn toàn người và phương tiện lưu thông qua vị trí sạt lở tại Km131+900 Quốc lộ 279. Thời gian thực hiện bắt đầu từ 17 giờ ngày 26/11/2026 và kéo dài cho đến khi có thông báo mới.

Trong thời gian cấm đường, Sở Xây dựng hướng dẫn các phương tiện lưu thông theo các tuyến phân luồng tạm thời:

Đối với phương tiện đi từ xã Dương Quỳ, huyện Văn Bàn và khu vực Bảo Yên (cũ) đến tỉnh Lai Châu và ngược lại, lựa chọn hướng di chuyển theo đường cao tốc Nội Bài-Lào Cai (đến nút giao IC19) hoặc Quốc lộ 70, đường tỉnh 151, Quốc lộ 4E, sau đó đi theo hướng Km135+835/Quốc lộ 4D, phường Sa Pa để đến tỉnh Lai Châu và ngược lại.

Đối với phương tiện từ xã Minh Lương, Nậm Xé đi Văn Bàn, hướng lưu thông được tổ chức theo lộ trình từ Lai Châu qua Quốc lộ 32, Quốc lộ 4D, sau đó kết nối với đường cao tốc Nội Bài-Lào Cai (nút giao IC19) hoặc Quốc lộ 70, đường tỉnh 151, Quốc lộ 4E và đường tỉnh 162 để đi Văn Bàn.

Sở Xây dựng tỉnh Lào Cai đề nghị Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Lào Cai bố trí lực lượng tại các nút giao trọng điểm để hướng dẫn, điều tiết và phân luồng phương tiện; đồng thời phối hợp tuyên truyền, thông báo rộng rãi để người dân, các chủ phương tiện chủ động lựa chọn lộ trình phù hợp, chấp hành nghiêm phương án phân luồng, không tự ý đi vào khu vực đang bị cấm.

Ngành chức năng khuyến cáo người dân và các lái xe thường xuyên cập nhật thông tin về tình hình giao thông, chủ động điều chỉnh hành trình, bảo đảm an toàn trong quá trình di chuyển qua địa bàn.