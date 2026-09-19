Phân luồng giao thông điểm sạt lở nghiêm trọng trên Quốc lộ 15C

Vị trí sạt lở trên Quốc lộ 15C đoạn qua xã Trung Lý.

Để bảo đảm an toàn cho người và phương tiện lưu thông trên tuyến đường này, Sở Xây dựng tổ chức thực hiện phương án điều tiết giao thông như sau:

Các xe tải (từ 3,5 tấn trở lên, xe khách từ 24 chỗ ngồi trở lên) theo hướng từ Hồi Xuân đến Mường Lát: đến cầu Hồi Xuân đi theo Quốc lộ 15 đến ngã ba Co Lương rẽ trái, đi theo Đường tỉnh 521 (Vạn Mai - Trung Sơn), Quốc lộ 16 để đến Mường Lát và ngược lại.