Phân luồng giao thông, đảm bảo an toàn Lễ hội Thành Tuyên

Phân luồng, đảm bảo an toàn hoạt động diễn diễu

Hoạt động diễn diễu những mô hình Trung thu nối nhau trên các tuyến phố, thu hút đông người dân, du khách. Phía sau những mô hình rực rỡ, sinh động ấy là yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, bởi mô hình có kích thước lớn, sử dụng hệ thống điện và di chuyển cùng dòng người, phương tiện đông đúc. Vì vậy, các điều kiện về kỹ thuật, điện, phòng cháy, chữa cháy được đặt ra ngay từ khâu chuẩn bị.

Các mô hình Trung thu được kiểm tra, rà soát đảm bảo an toàn trước khi tham gia diễn diễu.

Để bảo đảm an toàn, ngày 7/9, UBND tỉnh Tuyên Quang đã ban hành Công văn số 7058/UBND-VHXH về tăng cường công tác bảo đảm an toàn giao thông, an ninh, trật tự trước, trong và sau Lễ hội Thành Tuyên năm 2026.

Trong đó, yêu cầu kiểm tra các mô hình về điều kiện kỹ thuật, hệ thống điện, phòng cháy, chữa cháy; chỉ những mô hình được kiểm tra, xác nhận bảo đảm an toàn mới được tham gia diễn diễu.

Trong thời gian cao điểm từ ngày 5 - 27/9, các mô hình Trung thu diễn diễu từ 19h30 đến không quá 22h vào tối thứ sáu và thứ bảy, chủ nhật hằng tuần, trừ những ngày có sự kiện tập trung cấp tỉnh. Việc tuân thủ các quy định về kích thước, tốc độ, khoảng cách và điều kiện kỹ thuật góp phần hạn chế nguy cơ mất an toàn trong quá trình diễn diễu.

Cùng với bảo đảm an toàn cho các mô hình, phương án tổ chức giao thông được triển khai phù hợp với đặc điểm từng tuyến đường và thời điểm diễn diễu. Các lực lượng chức năng chủ động phân luồng từ xa, hướng dẫn phương tiện có trọng tải lớn không đi vào khu vực trung tâm; bố trí lực lượng tại các nút giao, cửa ngõ có nguy cơ ùn tắc để kịp thời điều tiết.

Ngày 18/9, trung tá Lê Duy Hiển, Đội trưởng Đội cảnh sát giao thông đường bộ số 1, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, lực lượng Cảnh sát giao thông đã chủ động phối hợp với Công an các xã, phường triển khai phương án phân luồng, điều tiết giao thông; hướng dẫn các mô hình Trung thu di chuyển đúng luồng, tuyến đã được phê duyệt, góp phần bảo đảm an toàn trong quá trình diễn diễu.

Từ ngày 5/9 hoạt động diễn diễu mô hình chỉ tổ chức vào ngày cuối tuần.

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang, để các mô hình trung thu tham gia diễn diễu tại Lễ hội Thành Tuyên năm 2026 được đảm bảo an toàn, tỉnh đã có phương án, lộ trình di chuyển của các mô hình.

Cụ thể, hướng đi cụ thể từ Ngã 8 đi theo chiều đường Bình Thuận; đến ngã tư vòng xuyến nút giao đường Bình Thuận - Lý Thái Tổ (vòng xuyến đầu cao tốc); quay lại và đi hết đường Bình Thuận; đến ngã tư nút giao với đường 17/8 (Hội đồng nhân dân tỉnh), rẽ trái quay lại đường Bình Thuận, đến ngã tư Thành Nhà Mạc, rẽ phải vào Đại lộ Tân Trào (đi qua Trung tâm Hội nghị tỉnh); đến ngã ba cổng Sở Xây dựng (Sở Giao thông vận tải cũ), rẽ trái và đi hết đường ngang Phan Thiết; rẽ trái vào đường Quang Trung đến Ngã 8; rẽ phải vào đường Bình Thuận đến vòng xuyến nút giao đường Bình Thuận - Lý Thái Tổ (vòng xuyến đầu cao tốc) quay lại; vào đường Bình Thuận, tiếp tục diễn diễu theo lộ trình từ đầu.

Ông Phạm Văn Vượng, Phó chủ tịch UBND phường Minh Xuân cho biết, nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp Lễ hội Thành Tuyên, phường đã ban hành văn bản chỉ đạo tăng cường các biện pháp bảo đảm trật tự giao thông, trật tự công cộng, trật tự đô thị.

Trong đó, tập trung kiểm tra, xử lý tình trạng dừng, đỗ xe sai quy định, lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, tự phát trông giữ xe.

Đồng thời, phân luồng giao thông tại các khu vực, tuyến đường có đông người và phương tiện, nhất là vào giờ cao điểm, góp phần giữ thông thoáng các tuyến đường, bảo đảm an toàn cho người dân và du khách.

Tạm dừng một số tuyến đường phục vụ Giải Marathon Tuyên Quang

Giải Marathon Tuyên Quang năm 2026 với chủ đề "Tuyên Quang - Nơi vẻ đẹp hội tụ" dự kiến có khoảng 3.000 vận động viên, người dân trong, ngoài tỉnh tham gia.

Lực lượng chức năng phân luồng, điều tiết giao thông phục vụ hoạt động diễn diễu các mô hình.

Theo phương án của Ban thường vụ Tỉnh đoàn Tuyên Quang, thời gian phân luồng từ 4h - 8h ngày 20/9 tại các tuyến đường thuộc địa bàn các phường Minh Xuân, An Tường và Nông Tiến.

Trong thời gian này, phương tiện giao thông đường bộ sẽ tạm dừng lưu thông trên các tuyến thuộc lộ trình thi đấu.

Ở cự ly 5km, các vận động viên sẽ xuất phát từ quảng trường, di chuyển qua các tuyến đường 17/8, Tân Trào, Hà Huy Tập, Nguyễn Văn Linh, Đinh Tiên Hoàng, Bình Thuận, Lý Thái Tổ, cầu Chả cũ, đường Chiến thắng Sông Lô rồi trở về quảng trường.

Ở cự ly 10km sẽ xuất phát từ quảng trường, qua các tuyến 17/8, Tân Trào, Hà Huy Tập, Nguyễn Văn Linh, Đinh Tiên Hoàng, cầu Nông Tiến, đường Việt Bắc, đường Bình Ca, cầu Tình Húc, đường Lê Đại Hành, cầu Chả cũ, đường Chiến thắng Sông Lô và về đích tại Quảng trường. Cự ly 21km sử dụng cùng cung đường với cự ly 10km.

Trong thời gian phân luồng, người dân được khuyến cáo chủ động lựa chọn tuyến đường khác để di chuyển, chấp hành hướng dẫn của lực lượng chức năng và phối hợp bảo đảm an toàn cho giải. Ban tổ chức đề nghị người dân chủ động sắp xếp thời gian, lựa chọn lộ trình phù hợp và chấp hành việc tạm dừng lưu thông trong thời gian diễn ra giải.

Với sự chủ động của các lực lượng chức năng và các đơn vị liên quan, việc phân luồng giao thông phục vụ các hoạt động của lễ hội góp phần đảm bảo an toàn giao thông, giúp người dân lưu thông một các an toàn khi đến với Tuyên Quang.