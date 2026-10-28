Phân luồng giao thông cụm nút giao thông Lê Thanh Nghị - Cách Mạng Tháng Tám - Thăng Long - đường dẫn lên cầu Hòa Xuân

Dự án cụm nút giao thông Lê Thanh Nghị - Cách Mạng Tháng Tám - Thăng Long - đường dẫn lên cầu Hòa Xuân đang được triển khai. Ảnh: THÀNH LÂN

Thời gian thực hiện phân luồng giao thông bắt đầu từ 9 giờ ngày 31/10/2026.

Kế hoạch phân luồng giao thông cụ thể như sau:Biện pháp điều tiết giao thông từ xa: Tổ chức phân luồng điều tiết từ xa nhằm dẫn hướng cho xe kéo rơ-moóc, xe sơ-mi rơ-moóc từ các hướng phía nam, phía bắc và quốc lộ 14B đi cảng Tiên Sa không đi vào khu vực hạn chế phương tiện lưu thông.

Mục đích nhằm giảm lưu lượng phương tiện cho các tuyến trong khu vực, đoạn Cách Mạng Tháng Tám - Nguyễn Hữu Thọ - Xô Viết Nghệ Tĩnh đi cảng Tiên Sa; đoạn từ Lê Đại Hành - Nguyễn Hữu Thọ - Xô Viết Nghệ Tĩnh đi cảng Tiên Sa.

Cụ thể: Lắp đặt biển báo chỉ hướng đi thẳng cho xe kéo rơ-moóc, xe sơ-mi rơ-moóc đi cảng Tiên Sa tại nút giao Trường Chinh - Lê Đại Hành; nút giao Trường Chinh - cầu vượt Hòa Cầm; nút giao quốc lộ 1A - Nam Kỳ Khởi Nghĩa; nút giao quốc lộ 14B - cầu vượt Hòa Cầm; nút giao quốc lộ 14B - Nam Kỳ Khởi Nghĩa; nút giao ĐT605 - quốc lộ 1A và nút giao quốc lộ 14B - Lê Văn Hiến.

Đối với xe kéo rơ-moóc, xe sơ-mi rơ-moóc, xe tải phục vụ chợ Đầu mối: Cấm lưu thông trong khung giờ từ 4 giờ đến 23 giờ trên tuyến đường Nguyễn Hữu Thọ - Xô Viết Nghệ Tĩnh - Lê Thanh Nghị và hướng ngược lại.

Thực hiện cấm dừng, cấm đỗ trên các tuyến đường: Nguyễn Hữu Thọ (đoạn từ Cách Mạng Tháng Tám đến Xô Viết Nghệ Tĩnh); Trần Đăng Ninh; Lê Thanh Nghị đoạn từ Đoàn Quý Phi đến Hồ Nguyên Trừng (phía chợ Đầu mối) và cấm đỗ phía đối diện (hiện trạng đã cấm); đường Trần Huấn vào khung giờ cao điểm từ 6 giờ đến 8 giờ và từ 16 giờ đến 19 giờ. Tổ chức phân luồng điều tiết giao thông trong khu vực thi công (khu vực gần).

Khu vực điều tiết, hạn chế giao thông trong phạm vi thi công được giới hạn bởi các tuyến đường: Lê Thanh Nghị, Cách Mạng Tháng Tám, Núi Thành, đường 2 Tháng 9, Đò Xu, Xô Viết Nghệ Tĩnh, Xuân Thủy, Nguyễn Phước Lan, Thăng Long...

Phía trong phạm vi các đường bao, phương tiện và thời gian lưu thông bị hạn chế như sau: Đối với xe tải có tải trọng đến 2,5 tấn: Cấm lưu thông vào khung giờ cao điểm (hiện trạng đã cấm).

Đối với xe tải có tải trọng trên 2,5 tấn: Cấm lưu thông 24/24 giờ trong khu vực hạn chế (đã cấm theo phương án phân luồng giao thông từ xa). Đối với xe ô tô khách từ 16 chỗ trở lên: Cấm lưu thông 24/24 giờ trong khu vực hạn chế.