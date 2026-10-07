Phân luồng giao thông cụm nút giao Lê Thanh Nghị - Cách Mạng Tháng Tám - Thăng Long - đường dẫn lên cầu Hòa Xuân

Phối cảnh cụm nút giao thông Lê Thanh Nghị - Cách Mạng Tháng Tám - Thăng Long - đường dẫn lên cầu Hòa Xuân. Ảnh: THÀNH LÂN

Ngày 7/10, Sở Xây dựng có Thông báo số 18376/TB-SXD kết luận của Giám đốc Sở Xây dựng Lê Thành Hưng tại cuộc họp nghe rà soát biện pháp đảm bảo an toàn giao thông trong quá trình thi công trên đường bộ đang khai thác đối với Dự án thành phần 2: Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm nút giao thông Lê Thanh Nghị - Cách Mạng Tháng Tám - Thăng Long - đường dẫn lên cầu Hòa Xuân, phường Hòa Cường và phường Hòa Xuân.

Cụ thể, Sở Xây dựng cơ bản thống nhất phương án phân luồng giao thông phục vụ thi công công trình theo báo cáo của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp, trên cơ sở tiếp thu đầy đủ ý kiến đóng góp từ các đơn vị liên quan.

Sở đề nghị Ban Quản lý tổng hợp, hoàn thiện và phê duyệt phương án bảo đảm an toàn giao thông trong quá trình thi công theo đúng quy định hiện hành.

Đối với phương án phân luồng và điều tiết giao thông từ xa cho xe container, Sở Xây dựng cho biết sẽ bổ sung hướng di chuyển từ quốc lộ 14B qua quốc lộ 1 về đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, nhằm giảm áp lực xe tải trọng lớn đi vào khu vực thi công.

Đồng thời, phương án cấm đỗ xe trên đường Nguyễn Hữu Thọ (đoạn từ Cách Mạng Tháng Tám đến Lê Đại Hành) sẽ được triển khai nhằm tăng cường khả năng thông hành của tuyến đường.

Sở Xây dựng cũng đề nghị điều chỉnh dải phân cách giữa trên đường Cách Mạng Tháng Tám tại nút giao với đường Xuân Thủy. Việc này nhằm tạo điều kiện cho các phương tiện lưu thông từ trung tâm thành phố về cầu Hòa Cầm quay đầu thuận lợi, bảo đảm bán kính quay xe, tầm nhìn và an toàn giao thông.

Phương tiện triển khai thi công dự án. Ảnh: THÀNH LÂN

Sở thống nhất phương án bổ sung camera giám sát để theo dõi, ghi nhận tình hình giao thông, kịp thời phát hiện và xử lý các điểm ùn tắc hoặc xung đột trong quá trình phân luồng.

Ngoài ra, thành phố sẽ thành lập nhóm thông tin gồm đại diện các đơn vị: Công an, Sở Xây dựng, UBND các phường Hòa Cường và Hòa Xuân, Ban Quản lý dự án cùng nhà thầu thi công. Nhóm này có nhiệm vụ kịp thời trao đổi, cập nhật tình hình phân luồng tại các tuyến đường và nút giao trọng điểm trong suốt quá trình thi công.

Đồng thời, lực lượng chức năng sẽ túc trực theo dõi, ghi nhận tình hình giao thông tại các nút giao và tuyến phân luồng trong khung giờ cao điểm. Sau một tuần và một tháng vận hành, các đơn vị sẽ đánh giá thực tế để kịp thời điều chỉnh những điểm chưa phù hợp, bảo đảm thi công thuận lợi và an toàn giao thông khu vực.

Sau khi hoàn thành các lối lưu thông tạm, lắp đặt biển báo, rào chắn và thiết bị bảo đảm an toàn giao thông, Ban Quản lý dự án sẽ chủ trì, mời Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố, các phòng chuyên môn thuộc Sở Xây dựng, Trung tâm Quản lý hạ tầng thành phố Đà Nẵng, Công ty Cổ phần Cầu đường Đà Nẵng cùng các đơn vị liên quan kiểm tra thực tế và thống nhất phương án. Thời gian vận hành thử nghiệm sẽ diễn ra trong một tuần trước khi chính thức thi công công trình.

Ngoài ra, Sở Xây dựng đề nghị Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố tham mưu phương án điều chỉnh chu kỳ đèn tín hiệu tại các nút giao lân cận, nhằm bảo đảm phù hợp với tình hình giao thông thực tế trong suốt quá trình phân luồng phục vụ thi công.