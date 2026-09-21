Phân luồng giao thông bảo đảm an toàn do sự cố sạt lở mái taluy tại phường Nguyễn Úy

Các lực lượng chức năng tích cực khắc phục sự cố.

Theo thông báo, do ảnh hưởng bởi mưa lớn kéo dài và nước lũ dâng cao, tuyến QL.21B cũ (đoạn đi chung với đê tả sông Đáy) xảy ra vị trí sạt lở mái taluy âm tại đoạn Km41+910 - Km41+970(P)/QL.21B (cũ) dài khoảng 60,0m và một số vị trí cục bộ bị rạn, nứt mặt đường tại phạm vi tiếp giáp lề đường tại các vị trí Km42+120, Km42+160, Km42+525(P)/QL.21B (cũ) trên địa bàn phường Nguyễn Úy.

Để đảm bảo an toàn giao thông cho các phương tiện đi qua khu vực này, Sở Xây dựng đề nghị Cấm toàn bộ phương tiện xe ôtô lưu thông trên đoạn tuyến QL.21B (cũ) đoạn từ Km41+600 - Km42+700.

Đối với các phương tiện di chuyển trên tuyến QL.21B (cũ) đoạn từ Km41+600 - Km42+700: Tổ chức phân luồng phương tiện xe ôtô lưu thông trên tuyến QL.21B (cũ) hướng từ cầu Ấp đi chợ Dầu trên tuyến QL.21B (cũ): Phương tiện lưu thông trên tuyến QL.21B (cũ) đến ngã tư với tuyến QL.21B (mới) tại Km42+750/QL.21B (cũ), rẽ phải vào tuyến QL.21B (mới), sau đó đi thẳng đến chợ Dầu.

Phân luồng phương tiện xe ôtô lưu thông trên tuyến QL.21B (cũ) hướng từ chợ Dầu đi cầu Ấp trên tuyến QL.21B (cũ): Phương tiện lưu thông trên tuyến QL.21B (cũ) đến ngã ba với tuyến QL.21B (mới) tại Km41+600/QL.21B (cũ) rẽ trái vào tuyến QL.21B (mới), sau đó đi theo tuyến QL.21B (mới) đến ngã tư giao với QL.21B (cũ) tại Km42+750/QL.21B (cũ), rẽ trái vào QL.21B (cũ) rồi đi tiếp trên tuyến QL.21B (cũ).

Thời gian thực hiện phân luồng bắt đầu từ ngày 18/9/2026 đến khi có thông báo tiếp theo.

Các phương tiện giao thông cần chấp hành nghiêm an toàn giao thông theo sự phân luồng của lực lượng chức năng

Sở Xây dựng đề nghị Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh bố trí lực lượng trong thời gian thực hiện phương án phân luồng, điều tiết người và phương tiện tham gia giao thông, đảm bảo an toàn giao thông.

Các đơn vị thuộc Sở Xây dựng và các đơn vị bố trí đầy đủ biển báo hiệu đường bộ, biển chỉ dẫn theo quy định; trực chốt trên tuyến QL.21B (cũ) đoạn Km41+600 - Km42+700 trong suốt thời gian tổ chức phân luồng giao thông; theo dõi sát diễn biến tình trạng hư hỏng và tình hình an toàn giao thông trên đoạn tuyến để báo cáo kịp thời, thường xuyên về Sở Xây dựng.