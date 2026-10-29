Phân luồng đường Cổ Linh 3 tháng, xe đi thế nào?

Sở Xây dựng Hà Nội vừa chấp thuận phương án tổ chức giao thông trên đường Cổ Linh, đoạn đến nút giao cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, thuộc phường Long Biên, nhằm phục vụ thi công dự án xây dựng tuyến đường trên cao dọc đường Cổ Linh kết nối với cao tốc Hà Nội - Hải Phòng.

Phương án được thực hiện từ ngày 30/10/2026 đến hết ngày 30/1/2027, với việc rào chắn di động một phần mặt đường, đồng thời duy trì không gian lưu thông cho các phương tiện.

Phân luồng đường Cổ Linh: Rào chắn hai bên, không cấm đường hoàn toàn

Theo phương án được chấp thuận, đơn vị thi công sẽ bố trí rào chắn di động tại các làn xe sát vỉa hè ở cả hai bên đường Cổ Linh để thực hiện xén vỉa hè, mở rộng mặt đường, tạo điều kiện triển khai các hạng mục tiếp theo của dự án đường trên cao.

Sau khi xén mở rộng, phần vỉa hè còn lại có chiều rộng trung bình 1,5m dành cho người đi bộ. Hàng rào thi công được bố trí nhô ra khoảng 1m so với mặt đường hiện trạng, phần diện tích mặt đường còn lại tiếp tục phục vụ phương tiện lưu thông.

Giao thông trên đường Cổ Linh, đoạn đến nút giao cao tốc Hà Nội-Hải Phòng, sẽ được tổ chức lại để phục vụ thi công dự án đường trên cao từ ngày 30/10/2026 đến hết ngày 30/1/2027.

Đáng chú ý, việc thi công không được triển khai đồng loạt trên toàn tuyến mà thực hiện theo hình thức cuốn chiếu, mỗi phân đoạn dài từ 20-30m. Nhà thầu chỉ được chuyển sang phân đoạn tiếp theo sau khi hoàn thành công việc, thu hồi rào chắn và hoàn trả mặt đường tại vị trí đang thi công.

Cách tổ chức này nhằm hạn chế việc chiếm dụng mặt đường kéo dài, giảm nguy cơ ùn tắc và bảo đảm an toàn cho người dân trong suốt thời gian triển khai dự án.

Như vậy, phương án phân luồng đường Cổ Linh không đồng nghĩa với việc cấm toàn bộ phương tiện qua tuyến đường. Tuy nhiên, người tham gia giao thông cần chú ý các vị trí rào chắn, chủ động giảm tốc độ và chấp hành hướng dẫn của lực lượng chức năng khi di chuyển qua khu vực công trường.

Xe phục vụ thi công chỉ được ra ngoài rào chắn vào ban đêm

Để hạn chế ảnh hưởng đến giao thông, Sở Xây dựng Hà Nội yêu cầu các phương tiện phục vụ thi công chỉ được phép di chuyển ra ngoài phạm vi rào chắn trong khoảng thời gian từ 22h hôm trước đến trước 5h sáng hôm sau.

Trước 5h, toàn bộ phương tiện thi công phải trở về vị trí tập kết, không được dừng, đỗ trong phạm vi công trường gây cản trở hoặc ùn tắc giao thông.

Đơn vị thi công có trách nhiệm bố trí đầy đủ hàng rào, dây phản quang, biển báo và ba lớp cảnh báo trước khu vực rào chắn để hướng dẫn phương tiện từ xa.

Đồng thời, chủ đầu tư và nhà thầu phải phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông, chính quyền địa phương tổ chức hướng dẫn, điều tiết phương tiện tại các vị trí cần thiết, kịp thời xử lý khi phát sinh ùn tắc.

Trong những ngày lễ, Tết, thời điểm diễn ra lễ hội hoặc khi cơ quan chức năng yêu cầu, đơn vị thi công phải thu dọn máy móc, vật liệu xây dựng, đất đá thải và hoàn trả hiện trạng hạ tầng giao thông nhằm bảo đảm việc đi lại của người dân.

Sở Xây dựng Hà Nội cũng yêu cầu các đơn vị liên quan phối hợp điều chỉnh hạ tầng kỹ thuật, cây xanh, hệ thống chiếu sáng và vị trí nhà chờ xe buýt phù hợp với phương án tổ chức giao thông mới.

Chính quyền phường Long Biên có trách nhiệm phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông hướng dẫn phương tiện, kiểm tra và xử lý các hành vi lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, dừng đỗ trái phép gây mất an toàn giao thông tại khu vực thi công và các tuyến đường lân cận.

Việc phân luồng đường Cổ Linh kéo dài trong 3 tháng đòi hỏi các đơn vị thi công duy trì nghiêm phương án bảo đảm an toàn, đồng thời người dân cần theo dõi hệ thống biển báo, chủ động lựa chọn thời gian di chuyển phù hợp để hạn chế ảnh hưởng đến hành trình.