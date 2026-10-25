Phản lưới và thẻ đỏ, Chelsea gục ngã trước Tottenham

Tottenham giành chiến thắng thuyết phục ngay trên sân khách trước Chelsea. Ảnh: Tottenham Hotspur FC.

Bước vào trận derby London khốc liệt, cả hai câu lạc bộ đều mang theo sự tự tin vô cùng lớn sau những kết quả khả quan gần đây. Tuy nhiên, việc thủ thành trụ cột Emi Martinez dính chấn thương nặng vô tình đẩy tài năng trẻ Mike Penders vào sức ép khủng khiếp của một trận cầu đinh.

Quãng thời gian đầu trận trôi qua đầy hứa hẹn khi đội chủ nhà nỗ lực đẩy cao khối đội hình nhằm đánh đòn phủ đầu. Chỉ sau ít phút, tuyến giữa cơ động dưới sự lèo lái của James Maddison nhanh chóng giúp "Gà trống" giành lại quyền kiểm soát. Đội khách liên tục dồn ép đối thủ và tạo ra vô số sóng gió, tiêu biểu là pha cản phá xuất thần của Penders trước cú dứt điểm hiểm hóc từ Omar Marmoush.

Dù lép vế hơn nhưng Chelsea cũng có những cơ hội của riêng mình. Đáng tiếc cả Cole Palmer, Jordan Henderson và Morgan Rogers đều không thể chuyển hóa thành bàn thắng qua đó khép lại hiệp thi đấu đầu tiên với tỷ số hòa 0-0.

Bước ngoặt không may ập đến với đội khách đầu hiệp 2 khi nhạc trưởng Maddison dính chấn thương và phải nhường chỗ cho Conor Gallagher. Đánh mất ngòi nổ quan trọng nhất, song hệ thống chiến thuật của HLV Roberto De Zerbi vẫn vận hành một cách vô cùng trơn tru ở khu trung tuyến.

Nhịp độ tấn công tiếp tục được những mũi nhọn áo trắng duy trì ở cường độ cao. Khối đội hình lùi sâu của Chelsea liên tục bộc lộ sự xộc xệch trước các pha phối hợp khoét nách sắc lẹm từ đối phương. Sự ức chế tâm lý dần xuất hiện khiến Cole Palmer đánh mất đi sự điềm tĩnh và liên tục va chạm vật lý với Mateus Fernandes.

Áp lực liên tục cuối cùng cũng giúp Tottenham Hotspur chọc thủng phòng tuyến chắp vá của đội chủ sân Stamford Bridge khi đồng hồ trôi về nửa cuối hiệp. Từ quả phạt góc do Fernandes thực hiện, thủ thành Penders trong pha nhảy lên tranh chấp với Jan Paul van Hecke đã lóng ngóng đấm bóng thẳng về lưới nhà trong sự ngỡ ngàng của toàn bộ khán giả.

Cole Palmer gây thất vọng khi nhận thẻ đỏ ở trận thua Tottenham. Ảnh: EPA/David Cliff.

Bàn thua lãng xẹt như giọt nước tràn ly đánh gục hoàn toàn ý chí chiến đấu của dàn sao đắt giá bên phía đại diện Tây London. Chỉ ít phút sau thảm họa phản lưới, ngôi sao số một Cole Palmer nhận thẻ vàng thứ hai, đồng nghĩa với thẻ đỏ do một pha giẫm lên cổ chân Gallagher. Việc chỉ còn chơi với mười người trên sân khiến mọi hy vọng lật ngược thế cờ của chiến lược gia Xabi Alonso tan thành mây khói.

Khai thác triệt để lợi thế về mặt quân số, Tottenham Hotspur tung đòn kết liễu trận đấu bằng một khoảnh khắc tỏa sáng cá nhân. Tiền đạo cánh Mathys Tel có pha đi bóng xé gió từ biên trái trước khi ngoặt vào trong rồi tung cú sút chìm hiểm hóc hạ gục thủ thành Penders.

Quảng thời gian còn lại cộng với 7 phút bù giờ là không đủ để Chelsea tìm thấy bàn danh dự. Chung cuộc, Tottenham giành chiến thắng thuyết phục 2-0. Đội bóng HLV Roberto De Zerbi tạm thời cho thấy họ đã đi đúng hướng sau khởi đầu bết bát và tạm thời vươn lên vị trí thứ 12 trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh. Trong khi đó, Xabi Alonso còn rất nhiều việc phải làm sau thất bại toàn diện ngay trên sân nhà này.

Kết quả chung cuộc: Chelsea 0-2 Tottenham

Cầu thủ ghi bàn:

Tottenham: Mike Penders (77' - Phản lưới nhà), Mathys Tel (87')

Thẻ đỏ: Cole Palmer (80')

Đội hình ra sân:

Chelsea: Penders (GK); Acheampong, Lacroix, Colwill; Neto, Caicedo (C), Henderson, Hato; Palmer, Guenda, Rogers.

* Dự bị: Sharman-Lowe, Fofana, Gusto, Palestra, Barco, Lavia, Nicoll-Jazuli, Estevao, Welbeck.

Tottenham Hotspur: Kinsky; Robertson, Van Hecke, Maddison, Tel, Gray, Tonali, Fernandes, Kudus, Marmoush, Van de Ven (C).

* Dự bị: Dubravka, Sensei, Gallagher, Solanke, Kulusevski, Porro, Davies, Olusesi, Williams-Barnett.