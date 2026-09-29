Phần lớn thị trường chứng khoán châu Á giảm điểm trước áp lực kép

Khách hàng giao dịch tại Hội sở chính Công ty Chứng khoán Bảo Việt. Ảnh: Trần Việt - TTXVN

Kết thúc phiên này, chỉ số Nikkei 225 tại Tokyo giảm 0,6% xuống 65.481,27 điểm. Tại Trung Quốc, chỉ số Hang Seng ở Hong Kong giảm 0,5% xuống 24.523,57 điểm, trong khi chỉ số Shanghai Composite tăng 0,2% lên 3.830,45 điểm.

Các thị trường Seoul, Mumbai, Singapore, Đài Bắc, Wellington, Jakarta và Manila đều sụt giảm.

Những kỳ vọng về sự hạ nhiệt căng thẳng tại Trung Đông đã bị dập tắt vào cuối tuần qua khi Tổng thống Mỹ Donald Trump từ chối đề xuất ngừng bắn trong vòng 7 ngày của Iran.

Mặc dù ông Trump cho biết các cuộc đàm phán sẽ được khởi động lại trong tuần này, Bloomberg dẫn các nguồn thạo tin cho biết giới chức Iran trong các cuộc trao đổi kín đã thể hiện sự bi quan về khả năng đạt được một thỏa thuận mở lại eo biển Hormuz trước kỳ bầu cử giữa kỳ tại Mỹ diễn ra vào tháng 11.

Thông tin về việc khởi động lại các cuộc đàm phán cũng không thể xua tan bầu không khí ảm đạm trên các sàn giao dịch, trong bối cảnh giới đầu tư lo ngại tình hình lạm phát tiếp tục gia tăng sẽ buộc Cục Dự trữ Liênbang Mỹ (Fed) phải thắt chặt hơn nữa chính sách tiền tệ.

Giới đầu tư cũng đang chuẩn bị đón nhận các dữ liệu then chốt về lạm phát và việc làm của Mỹ được công bố trong tuần này, những thông tin có thể đóng vai trò định hình quyết định của Fed. Thị trường hiện đang dự báo Fed sẽ tăng lãi suất lần thứ hai liên tiếp vào cuối tháng 10.

Chuyên gia Fiona Cincotta tại FOREX.com cho rằng điều khiến các nhà đầu tư lo ngại nhất lúc này không phải là nguy cơ thị trường lao động suy yếu đột ngột, mà lại hoàn toàn ngược lại. Bà Cincotta chỉ ra rằng các số liệu kinh tế thời gian qua vẫn lạc quan một cách bất ngờ, bất chấp mặt bằng lãi suất và giá năng lượng đang ở mức cao.

Chuyên gia này phân tích thêm, thông thường số lượng việc làm trong lĩnh vực phi nông nghiệp tăng mạnh sẽ là thông tin tích cực cho thị trường chứng khoán. Tuy nhiên, logic này không còn đúng trong bối cảnh lạm phát cũng đang leo thang. Việc thị trường lao động tiếp tục tăng trưởng mạnh nhiều khả năng sẽ trở thành lý do để Fed duy trì chính sách lãi suất cao trong thời gian dài hơn, hoặc thậm chí là tiếp tục tăng lãi suất để kiềm chế lạm phát.

Tại Việt Nam, khéo lại phiên này, chỉ số VN-Index giảm 2,95 điểm, hay 0,17%, xuống 1.777,73 điểm, còn chỉ số HNX-Index mất 1,4 điểm, hay 0,52%, xuống 269,91 điểm.