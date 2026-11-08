Phần lớn nhà dân ven đường đã di dời, chờ phá dỡ để mở rộng QL1A qua phường Chương Dương

Dự án mở rộng trục quốc lộ 1 từ vành đai 1 đến nút giao Cầu Giẽ dài hơn 36 km, quy mô 16 làn xe với tổng vốn gần 162.000 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành năm 2027. Trong ảnh là đoạn QL1A qua xã Chương Dương.

Tuyến đường dài 36,3 km, đi qua 18 phường, xã của Hà Nội, điểm đầu kết nối với đường vành đai 1 tại hầm Kim Liên thuộc các phường Kim Liên và Bạch Mai, điểm cuối kết nối với nút giao Cầu Giẽ thuộc xã Chuyên Mỹ. Trong ảnh là hàng loạt nhà dân mặt đường QL1A thuộc xã Chương Dương đã và đang di dời.

Dự án mở rộng QL1A có mặt cắt ngang 90 m với 16 làn xe, gồm 10 làn trên tuyến chính và 6 làn song hành hai bên, mỗi bên 3 làn. Với việc mở rộng như trên, hàng loạt nhà mặt tiền tuyến quốc lộ này sẽ phải di dời.

Với chiều dài hàng km bám quốc lộ, hàng trăm nhà dân ở xã Chương Dương đã bàn giao mặt bang.

Nhiều nhà bên phía đường sắt có giá trị xây dựng cao.

Đến hiện tại, theo ghi nhận của người viết, hàng trăm hộ dân ở đây đã di dời tài sản, bàn giao nhà cho cơ quan chức năng.

Trong quy hoạch phát triển quốc gia, trục quốc lộ 1 - cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ được xác định là hành lang kinh tế chủ đạo kết nối Hà Nội với các tỉnh phía Nam và vùng duyên hải, tập trung phát triển công nghiệp hỗ trợ, logistics và vận tải đa phương thức.

Đoạn từ vành đai 1 đến nút giao Cầu Giẽ là giai đoạn đầu trong tổng thể dự án trục không gian quốc lộ 1 gắn với chỉnh trang, tái thiết đô thị trên địa bàn Hà Nội theo hình thức PPP, hợp đồng xây dựng - chuyển giao BT do Tập đoàn Vingroup đề xuất đầu tư.

Hiện nhiều đoạn trên tuyến QL1A đã di dời, phá dỡ.

Nhiều đoạn hiện cũng đã hoàn thành GPMB.