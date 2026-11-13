Phần lớn người dân châu Âu ủng hộ việc thành lập quân đội EU

Báo cáo Xu hướng GLOBSEC năm 2026, khảo sát 14 quốc gia, cho thấy sự ủng hộ đối với quân đội chung của EU vẫn mạnh mẽ, trong bối cảnh mối lo về cuộc xung đột Nga và Ukraine có thể lan rộng.

Động thái này diễn ra sau những nguồn tin gần đây cho rằng Mỹ có thể rút tới một phần ba lực lượng đóng quân tại châu Âu. Tuy nhiên, châu Âu sẽ không quay lưng lại với NATO, với khoảng 78% người châu Âu ủng hộ việc tiếp tục ở lại trong liên minh quân sự này.

Quân đội Đức. Ảnh: CC/Wiki

Cuộc khảo sát cho thấy sự ủng hộ về việc thành lập quân đội EU trung bình là 71%. Chi tiết hơn, tỷ lệ này là 82% ở Romania, 78% ở Lithuania và 75% ở Pháp. Latvia (73%), Estonia (71%), Bulgaria (70%) và Ba Lan (70%) là những quốc gia có thái độ tích cực tiếp theo trong số các quốc gia được khảo sát.

Báo cáo cho biết, sự ủng hộ đối với một quân đội "mạnh mẽ hơn dọc theo sườn phía Đông, cũng như ở Pháp". Tại Đức, quốc gia vốn thận trọng hơn đối với các vấn đề tăng cường quân sự, khoảng 69% người dân ủng hộ một quân đội châu Âu.

Tổng cộng 78% số người được hỏi đồng ý rằng EU nên phát triển năng lực quốc phòng riêng của mình song song với NATO.

Khái niệm về một đội quân châu Âu đã được thảo luận trong nhiều thập kỷ và được khôi phục vào những năm 1990 trước khi gặp trở ngại do sự phản đối của Mỹ và cam kết của châu Âu với NATO.

Max Bergman, Giám đốc Chương trình châu Âu, Nga và Á Âu tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS), cho biết trở ngại chính là việc nó "không được coi là khả thi", mặc dù về nguyên tắc thì nó rất hợp lý.

Một tỷ lệ đáng kể người được hỏi cũng tin rằng nhiều quốc gia EU nên phát triển vũ khí hạt nhân để tăng cường an ninh châu Âu, với một số quốc gia ghi nhận tỷ lệ ủng hộ cao như Ba Lan (61%), Ukraine (57%), Pháp (53%) và Anh (51%). Tại Đức, 41% ủng hộ việc châu Âu sở hữu nhiều vũ khí hạt nhân hơn.

Tuy nhiên, báo cáo cho biết vũ khí hạt nhân “vẫn là một vấn đề nhạy cảm” và “ở hầu hết các quốc gia được khảo sát, chúng không được coi là khả năng răn đe mà châu Âu nên đầu tư vào”.