Phần lớn dự án có khó khăn, vướng mắc đã được phân loại và xử lý

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Ngày 21/9/2026, thông tin tới báo chí về kết quả tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng, kéo dài tại TP. Hồ Chí Minh, Hiệp hội Bất động sản TP. Hồ Chí Minh (HoREA) cho biết: tính đến ngày 05/09/2026, có tổng số 1.338 dự án khó khăn, vướng mắc tồn đọng, kéo dài trên địa bàn Thành phố đã được đăng ký trên Hệ thống 45 của Sở Tài chính, với quy mô diện tích hơn 30.691 ha, tổng giá trị đầu tư 658.084 tỷ đồng.

650 DỰ ÁN TỒN ĐỌNG KÉO DÀI TẠI TP. HỒ CHÍ MINH ĐÃ HOÀN TẤT VIỆC XỬ LÝ

Theo báo cáo của UBND TP. Hồ Chí Minh, trước thời điểm Quốc hội ban hành Nghị quyết số 29/2026/QH16 (ngày 24/04/2026, có hiệu lực từ 01/05/2026, quy định về cơ chế, chính sách đặc thù nhằm xử lý các vi phạm pháp luật về đất đai xảy ra trước ngày Luật Đất đai 2024 có hiệu lực...), Thành phố đã xử lý được 417 dự án đã với 17.000 ha đất, tổng giá trị đầu tư 206.000 tỷ đồng.

Kể từ thời điểm thực hiện Nghị quyết 29/2026/QH16 và Chỉ thị 45/CT-UBND của UBND Thành phố, Sở Tài chính đã tổng hợp được 921 dự án vướng mắc, bao gồm 421 dự án chuyển tiếp từ Kế hoạch số 34/KH-UBND và 500 dự án được bổ sung (đăng ký mới). Chỉ sau 03 tháng khẩn trương quyết liệt xử lý, TP. Hồ Chí Minh đã đạt kết quả rất tích cực: 233 dự án, chiếm 25,3% đã hoàn tất tháo gỡ vướng mắc, khó khăn; với 688 dự án, chiếm 74,7% còn lại, các Sở, ngành đã đề xuất được phương án xử lý trong thời gian tới.

Ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch HoREA, nhận định: Nhờ có sự chỉ đạo quyết liệt của các cấp có thẩm quyền và sự phối hợp đồng bộ của các cơ quan Trung ương và Thành phố đã hoàn tất tháo gỡ vướng mắc khó khăn cho 650 dự án tồn đọng, kéo dài, thị trường bất động sản TP. Hồ Chí Minh trong 07 tháng đầu năm 2026 đã có chuyển biến tích cực. Toàn Thành phố có 7 dự án bất động sản, nhà ở thương mại đủ điều hiện huy động vốn với tổng số 27.374 căn nhà, gồm 21.165 căn hộ chung cư và 6.209 nhà thấp tầng, tăng 1,64 lần so với năm 2025 (chỉ có 16.671 căn nhà đủ điều kiện huy động vốn).

Tuy nhiên, thị trường bất động sản TP. Hồ Chí Minh vẫn đang rất thiếu các loại hình sản phẩm nhà ở đáp ứng nhu cầu thực, gồm: “nhà ở thương mại giá phù hợp”, “nhà ở cho thuê giá phù hợp với khả năng chi trả của người có thu nhập trung bình, thu nhập thấp” và “nhà ở xã hội”. Thực trạng này cộng với lãi suất vay quá cao, khó tiếp cận vốn tín dụng nên sức mua trên thị trường đang rất yếu, ảnh hưởng đến dòng tiền và tính thanh khoản của doanh nghiệp bất động sản, mặc dù giá nhà đang có dấu hiệu “chững lại”, thậm chí có xu thế giảm.

72,7% TỔNG SỐ DỰ ÁN TỒN ĐỌNG TRÊN CẢ NƯỚC ĐÃ HOÀN THÀNH CÔNG TÁC PHÂN LOẠI VÀ XỬ LÝ

Đề cập đến kết quả tháo gỡ vướng mắc cho các dự án trên cả nước, lãnh đạo HoREA chia sẻ: Theo thông tin từ Bộ Tài chính, tính đến 15/9/2026, có 4.685 dự án khó khăn, vướng mắc tồn đọng kéo dài trong phạm vi cả nước được đăng ký trên Hệ thống 751 của Bộ Tài chính. Trong đó, có 3.407 dự án, chiếm 72,7% tổng số dự án tồn đọng, kéo dài với tổng mức đầu tư hơn 2,5 triệu tỷ đồng được báo cáo đã hoàn thành công tác phân loại và xử lý, không còn vướng mắc khó khăn. Các dự án này hoàn toàn thuộc thẩm quyền giải quyết của các Bộ, ngành, địa phương.

Có 1.123 dự án, chiếm 23,97% tổng số dự án tồn đọng, kéo dài đã được các Bộ, ngành, địa phương đề xuất phương án xử lý trong thời gian tới.

Còn lại 155 dự án, chiếm 3,3% tổng số dự án tồn đọng, kéo dài được các Bộ, ngành, địa phương đề xuất thẩm quyền giải quyết thuộc Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Bộ Tài chính cho biết sẽ tiếp tục cập nhật dữ liệu, kịp thời rà soát, phân loại các tồn tại, vướng mắc theo các nhóm vướng mắc liên quan đến lĩnh vực đất đai, xây dựng, quy hoạch, thủ tục đầu tư, lựa chọn nhà thầu trong năm 2026 trên cơ sở các đề xuất của các Bộ, ngành, địa phương để báo cáo cấp có thẩm quyền để xem xét, giải quyết dứt điểm các khó khăn vướng mắc, sớm đưa các dự án vào hoạt động, khơi thông nguồn lực để phục vụ mục tiêu phát triển 2 con số.

Do đó, lãnh đạo HoREA bày tỏ kỳ vọng tại kỳ họp thứ Ba của Quốc hội vào tháng 10 -11/2026 sẽ “thể chế hóa” đầy đủ Nghị quyết số 21-NQ/TW về quan điểm, định hướng sửa đổi Luật Đất đai 2024 và các Luật liên quan, bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất, liên thông…; các Bộ, ngành, địa phương tiếp tục nỗ lực tháo gỡ dứt điểm khó khăn, vướng mắc cho các công trình, dự án tồn đọng kéo dài, nguồn lực đất đai với nguồn vốn đầu tư khổng lồ đang bị ách tắc sẽ được giải phóng, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng 2 con số trong năm 2026 và ít nhất 20 năm tiếp theo.