Phân loại rác tại nguồn, chung tay giữ sạch phố phường

Sáng 22-10, trong khuôn khổ Chương trình truyền thông “An sinh hạnh phúc cho nữ công nhân môi trường” năm 2026 do Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội phối hợp cùng Tổ chức ActionAid Quốc tế tại Việt Nam và Quỹ Hỗ trợ Chương trình, Dự án An sinh xã hội Việt Nam (AFV), Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Hà Nội (URENCO), Ban tổ chức đã triển khai chuyến đi thực tế cho các nhà báo tại Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội (URENCO) - Chi nhánh Hoàn Kiếm, kết hợp talkshow “Một giờ với những người làm đẹp thành phố”.

Hình thành thói quen phân loại rác từ mỗi gia đình

Trong chuyến thực tế, chia sẻ với phóng viên, ông Dương Văn Năng, trú tại số 34 Hàng Bông, phường Hoàn Kiếm, Hà Nội (đang phân loại rác tại “Nhà phân loại rác 3 ngăn” trên phố Phùng Hưng) cho biết, gia đình ông đã dần hình thành thói quen sinh hoạt phân loại rác tại gia đình. Theo ông Năng, việc phân loại rác không phức tạp, không mất nhiều thời gian như một số người vẫn nghĩ, quan trọng là mỗi thành viên trong gia đình hiểu và tự giác thực hiện.

Ông Dương Văn Năng bỏ rác tại “Nhà phân loại rác 3 ngăn”. Ảnh: Khánh Huy

Nắm bắt thông tin qua hệ thống loa phát thanh của phường cùng các hoạt động tuyên truyền tại địa bàn dân cư, ông Năng chủ động phân tách rác tái chế khô như chai nhựa, vỏ lon, giấy với rác sinh hoạt hằng ngày. Đối với rác ướt, thức ăn thừa và những loại rác có nguy cơ gây mất vệ sinh, gia đình ông buộc riêng trong túi cẩn thận trước khi đưa đến điểm tập kết.

“Phân loại rác ngay tại nhà không khó, chỉ cần duy trì thường xuyên sẽ thành thói quen. Khi mỗi gia đình đều có ý thức, đường phố sẽ sạch hơn, đồng thời công nhân vệ sinh môi trường cũng thuận lợi hơn trong quá trình thu gom”, ông Dương Văn Năng chia sẻ.

Ông Năng cho rằng, điều đáng mừng là nhận thức của người dân trong khu dân cư đã có chuyển biến tích cực nhờ hoạt động tuyên truyền thường xuyên. Việc giữ gìn vệ sinh môi trường không còn là trách nhiệm riêng của lực lượng công nhân vệ sinh mà từng bước trở thành ý thức chung của cộng đồng.

Thực tế cho thấy, tại khu vực phố cổ, nơi mật độ dân cư và hoạt động kinh doanh cao, lượng rác thải phát sinh hằng ngày lớn, việc phân loại rác tại nguồn có ý nghĩa thiết thực. Rác được phân tách ngay từ đầu giúp hạn chế tình trạng để lẫn các loại chất thải, góp phần giữ gìn vệ sinh tại các điểm tập kết và giảm áp lực cho lực lượng thu gom.

Bà Nguyễn Thị Thúy Hằng, Phó Giám đốc Công ty Môi trường Đô thị Hà Nội, Chi nhánh Hoàn Kiếm chia sẻ tại talkshow “Một giờ với những người làm đẹp thành phố”. Ảnh: Khánh Huy

Tại talkshow “Một giờ với những người làm đẹp thành phố", bà Nguyễn Thị Thúy Hằng, Phó Giám đốc Công ty Môi trường Đô thị Hà Nội, Chi nhánh Hoàn Kiếm cho biết, thực hiện quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 về phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn, đơn vị đã chủ động triển khai nhiều hình thức tuyên truyền, hướng dẫn người dân. Trong đó, mô hình “Nhà phân loại rác 3 ngăn” được đưa vào sử dụng nhằm giúp người dân nhận diện, phân loại các nhóm rác thuận tiện hơn trước khi đưa ra môi trường.

Việc bố trí các ngăn riêng biệt giúp quá trình phân loại trực quan, dễ thực hiện, từng bước hình thành nếp sống văn minh trong cộng đồng dân cư. Tuy nhiên, để mô hình phát huy hiệu quả lâu dài, bên cạnh việc đầu tư phương tiện và bố trí điểm tập kết phù hợp, sự đồng thuận, tự giác của mỗi hộ gia đình vẫn giữ vai trò quan trọng.

Cải thiện điều kiện làm việc, chăm lo đời sống nữ công nhân

Đằng sau những tuyến phố sạch đẹp mỗi ngày là sự cần mẫn của lực lượng công nhân môi trường, trong đó lao động nữ chiếm tỷ lệ lớn. Theo bà Nguyễn Thị Thúy Hằng, nữ công nhân hiện chiếm hơn 60% lực lượng lao động tại đơn vị. Công việc thu gom rác thủ công vốn nặng nhọc, thường xuyên phải làm việc ngoài trời, trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt và tiềm ẩn nhiều nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe.

Nữ công nhân môi trường được trang bị xe đạp điện và xe điện ba bánh để thực hiện thu gom rác. Ảnh: Khánh Huy

Nhằm giảm bớt áp lực cho người lao động, đơn vị từng bước đưa các phương tiện hiện đại vào phục vụ công tác thu gom, trong đó có xe đạp điện và xe điện ba bánh, thay thế một phần phương tiện đẩy tay truyền thống. Việc ứng dụng thiết bị hỗ trợ giúp công nhân giảm sức lao động cơ bắp, nâng cao hiệu quả công việc, đồng thời góp phần giảm phát thải, hướng tới hoạt động vệ sinh môi trường theo hướng xanh và bền vững.

Cùng với đổi mới phương tiện, công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, công nhân viên được Công đoàn và Ban Giám đốc quan tâm. Do nhiều công nhân là lao động ngoại tỉnh, phải thuê nhà, nuôi con nhỏ hoặc phụng dưỡng cha mẹ già, đơn vị chú trọng hỗ trợ những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn.

Bà Hằng thăm hỏi nữ công nhân môi trường. Ảnh: Khánh Huy

Vào các dịp lễ, Tết, công nhân được thăm hỏi, tặng quà, hỗ trợ kinh phí; con em cán bộ, công nhân viên được quan tâm thông qua các hoạt động tặng quà nhân Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1-6, Tết Trung thu và trao học bổng khuyến khích học tập. Những hoạt động được duy trì thường xuyên không chỉ mang ý nghĩa hỗ trợ vật chất mà còn thể hiện sự chia sẻ với những gia đình có người thân làm công việc đặc thù, thường xuyên phải làm việc theo ca, kíp.

Đáng chú ý, đơn vị đã phối hợp hoàn thành xây dựng khu nhà nghỉ công đoàn hai tầng tại Lâm Du, với các phòng nghỉ khép kín, không gian rộng rãi và hệ thống giường tầng, tạo điều kiện nghỉ ngơi an toàn, thuận tiện cho công nhân ở xa.

Theo bà Nguyễn Thị Thúy Hằng, bên cạnh nơi nghỉ ngơi, các chế độ chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ nước uống trong những ngày nắng nóng, thăm hỏi nhân dịp lễ, Tết, sinh nhật và các khoản hỗ trợ dành cho lao động nữ cũng được quan tâm thực hiện. Thu nhập bình quân của công nhân hiện đạt gần 13 triệu đồng/người/tháng, góp phần giúp người lao động ổn định cuộc sống và yên tâm gắn bó với công việc.

“Bóng hồng môi trường đô thị” Ninh Thị Loan luôn duy trì những thói quen chăm sóc sức khỏe phù hợp với điều kiện làm việc. Ảnh: Khánh Huy

Với đặc thù thường xuyên làm việc ngoài trời, sức khỏe là vấn đề được nhiều nữ công nhân môi trường chú trọng. Bà Ninh Thị Loan, công nhân Công ty Môi trường Đô thị Hà Nội, Chi nhánh Hoàn Kiếm cho biết, dù công việc thu gom rác tại khu vực hồ Hoàn Kiếm khá vất vả, bà vẫn cố gắng duy trì những thói quen chăm sóc sức khỏe phù hợp với điều kiện làm việc.

Bà Loan chủ động sử dụng kem chống nắng khi làm việc ngoài trời, chú ý ăn uống đúng giờ và nghỉ ngơi hợp lý sau mỗi ca làm. Theo bà, làm việc ban đêm trong thời gian dài dễ ảnh hưởng đến nhịp sinh học, gây mệt mỏi và tác động đến sức khỏe phụ nữ. Vì vậy, mỗi người cần chủ động tìm hiểu kiến thức chăm sóc bản thân, điều chỉnh chế độ sinh hoạt phù hợp và tiếp thu hướng dẫn từ các chuyên gia trong những chương trình do đơn vị tổ chức.

Không chỉ quan tâm đến sức khỏe cá nhân, bà Loan còn chia sẻ kinh nghiệm với đồng nghiệp, cùng động viên nhau giữ gìn sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ. Sự chủ động của mỗi người, kết hợp với việc cải thiện điều kiện lao động và chăm lo từ phía đơn vị, góp phần giúp nữ công nhân vượt qua những khó khăn đặc thù của nghề.