Phân loại đúng rủi ro để bảo vệ an ninh dữ liệu tương xứng

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh điều hành phiên họp. Ảnh: Quang Khánh

Cơ chế phân cấp độ rủi ro an ninh dữ liệu là trụ cột của dự thảo Luật

Phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề ĐBQH nêu về dự án Luật An ninh dữ liệu, Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tướng Lương Tam Quang cho biết, về cấp độ rủi ro an ninh dữ liệu, cơ chế phân cấp độ rủi ro an ninh dữ liệu là trụ cột của dự thảo Luật. Bởi, chỉ khi xác định đúng mức độ nguy hại mà dữ liệu có thể gây ra khi bị xâm hại, bị xâm phạm thì mới đặt ra được nghĩa vụ tương xứng, tránh bảo vệ dàn trải ở nơi rủi ro thấp nhưng lại bỏ ngỏ ở nơi rủi ro cao.

Theo Bộ trưởng Lương Tam Quang, tiếp thu kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, dự thảo Luật thiết kế 5 cấp độ rủi ro tương thích với 5 cấp độ hệ thống thông tin theo Luật An ninh mạng. Trong đó, khoản 4 Điều 8 dự thảo Luật cho phép sử dụng ngay kết quả xác định cấp độ theo pháp luật về an ninh mạng để cùng một hệ thống không thể đánh giá hai lần. Cấp độ rủi ro cũng không thay thế việc phân loại dữ liệu cốt lõi, dữ liệu quan trọng theo Luật Dữ liệu và không làm phát sinh danh mục mới; chỉ là căn cứ để lựa chọn biện pháp bảo vệ.

Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang giải trình một số nội dung đại biểu quan tâm. Ảnh: Hồ Long

Trên cơ sở đó, nghĩa vụ được xác định theo hướng rủi ro càng thấp thì thủ tục càng đơn giản. Theo đó, dữ liệu cấp độ 1 không phát sinh thủ tục dữ liệu; cấp độ 2 chỉ cần phương án bảo vệ rút gọn và được miễn đối với hộ kinh doanh, doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và khởi nghiệp sáng tạo; từ cấp độ 3 mới phải đánh giá tác động và kiểm toán. Thẩm định chỉ áp dụng với cấp độ 4, cấp độ 5 và được thực hiện chung một hồ sơ với thẩm định an ninh mạng.

Không thay đổi quyền, trách nhiệm giữa Bộ Công an, Bộ Quốc phòng

Về phân định trách nhiệm giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Lương Tam Quang cho biết, đối với thẩm quyền quản lý nhà nước về an ninh dữ liệu trong hoạt động dân sự, kinh tế của doanh nghiệp, đây không phải là nội dung mới mà là sự thể chế hóa Chỉ thị 57 của Ban bí thư.

Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội quan tâm. Ảnh: Khánh Duy

Theo đó, Bộ Công an chịu trách nhiệm trước Chính phủ chủ trì quản lý nhà nước về an ninh mạng, bảo mật thông tin, an ninh dữ liệu; Bộ Quốc phòng chủ trì quản lý hệ thống thông tin cơ sở dữ liệu quân sự và cơ yếu thuộc phạm vi quốc phòng; bảo đảm nguyên tắc một việc chỉ giao cho một cơ quan chủ trì và chịu trách nhiệm chính theo tinh thần Nghị quyết 18 và thống nhất với mô hình mà Quốc hội đã thông qua trong Luật An ninh mạng 2025.

“Tiêu chí phân định là tính chất của dữ liệu, không phải là tính chất của doanh nghiệp”. Nhấn mạnh như vậy, Bộ trưởng Lương Tam Quang cho rằng, quy định trong dự thảo Luật không làm thay đổi quyền, trách nhiệm của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng trong bảo đảm an ninh dữ liệu.

Toàn cảnh phiên họp. Ảnh: Khánh Duy

Về mật mã an ninh và mật mã kháng lượng tử, trong dự thảo Luật đã nêu rõ: mật mã an ninh không thay thế mật mã cơ yếu và cũng không làm thay đổi vai trò của Cơ quan mật mã quốc gia của Ban Cơ yếu Chính phủ mà là lớp bảo vệ bổ sung, độc lập về kỹ thuật. Việc quy định về xây dựng mật mã an ninh, mật mã kháng lượng tử nhằm thể chế hóa Chỉ thị 57 của Trung ương về Đề án chiến lược bảo vệ an ninh mạng, an ninh dữ liệu.

Dự thảo Luật cũng bám sát Kết luận 274 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội Khóa XVI... “Với tinh thần cầu thị, Cơ quan chủ trì soạn thảo sẽ phối hợp chặt chẽ với Thường trực Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại tiếp thu đầy đủ các ý kiến của đại biểu, báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội trước khi hoàn thiện dự thảo Luật, bảo đảm luật vừa bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia vừa tạo môi trường pháp lý an toàn, thuận lợi cho phát triển kinh tế số, bảo đảm tiến độ trình Quốc hội xem xét thông qua”, Bộ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh.