Quốc hội Khóa XVI

Trình bày Báo cáo tóm tắt tiếp thu, giải trình và chỉnh lý dự thảo Luật An ninh dữ liệu, Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng cho biết, về tính thống nhất của pháp luật, dự thảo Luật được chỉnh lý để làm rõ nguyên tắc thứ tự áp dụng đối với nội dung giao thoa với pháp luật về dữ liệu, an ninh mạng, bảo vệ dữ liệu cá nhân và cơ yếu; đồng thời hoàn thiện để đảm bảo tính thống nhất khi thực hiện.

Đối với quy định về giảm thủ tục và chi phí tuân thủ, dự thảo luật đã bổ sung cơ chế công nhận, sử dụng chung kết quả đánh giá kiểm toán, chứng nhận an ninh dữ liệu theo nguyên tắc một hồ sơ, một đầu mối. Chủ quản dữ liệu được nộp một bộ hồ sơ tích hợp các nội dung đánh giá, thẩm định theo pháp luật về dữ liệu, an ninh dữ liệu và bảo vệ dữ liệu cá nhân qua một đầu mối tiếp nhận.

Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an, thay mặt cơ quan chủ trì soạn thảo trình bày báo cáo tiếp thu, giải trình và chỉnh lý dự thảo Luật An ninh dữ liệu (ảnh QH).

Về phân loại dữ liệu, phân loại bảo vệ dữ liệu theo cấp độ rủi ro, dự thảo Luật đã xác định cấp độ rủi ro là căn cứ áp dụng biện pháp bảo vệ tương xứng, không đồng nhất và không thay thế việc phân loại dữ liệu cốt lõi, dữ liệu quan trọng theo pháp luật về dữ liệu. Hệ thống thông tin xử lý đồng thời dữ liệu thuộc nhiều cấp độ phải đáp ứng yêu cầu bảo vệ theo cấp độ cao nhất phát sinh.

Về phân định thẩm quyền, dự thảo Luật đã xác lập nguyên tắc một việc, một cơ quan chịu trách nhiệm chính, một quy trình, một kết quả được công nhận, sử dụng chung, không thẩm định kiểm tra lại cùng một nội dung đối với thẩm định an ninh dữ liệu.

Bộ Công an thẩm định hệ thống thông tin dự trữ lưu trữ, xử lý dữ liệu cấp độ 4, cấp độ 5 trên phạm vi toàn quốc. Bộ Quốc phòng thẩm định hệ thống thông tin lưu trữ, xử lý dữ liệu quân sự, quốc phòng. Ban Cơ yếu Chính phủ thẩm định hệ thống thông tin lưu trữ, xử lý dữ liệu thuộc Ban Cơ yếu Chính phủ. Riêng hệ thống thông tin phục vụ hoạt động dân sự, kinh tế của đơn vị, doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Bộ Quốc phòng thẩm định.

Toàn cảnh phiên họp (ảnh QH).

Dự thảo Luật An ninh dữ liệu cũng quy định mật mã an ninh dữ liệu là lớp bảo vệ kỹ thuật bổ sung độc lập, không thay thế mã cơ yếu, không làm thay đổi vai trò, chức năng của Ban Cơ yếu Chính phủ và trước mắt chỉ sử dụng trong phạm vi ngành Công an. Đối với dữ liệu không thuộc bí mật nhà nước, việc sử dụng mật mã an ninh hoàn toàn tự nguyện.

Trình bày Báo cáo tóm tắt ý kiến về việc tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự thảo Luật An ninh dữ liệu, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội Lê Tấn Tới nêu rõ, Thường trực Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại cơ bản tán thành với các nội dung đã được tiếp thu, chỉnh lý và nhiều ý kiến được giải trình tại Báo cáo của Chính phủ và cơ bản tán thành các nội dung Chính phủ đã tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật với 6 chương, 28 điều. Dự thảo Luật cơ bản bảo đảm chất lượng, đủ điều kiện để trình Quốc hội xem xét, thông qua.