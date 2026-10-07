Phân lân Văn Điển (VAF) bổ nhiệm một Phó Tổng Giám đốc

Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc nhiệm kỳ 5 năm

CTCP Phân lân Nung chảy Văn Điển (Phân lân Văn Điển, mã ck: VAF) vừa công bố thông tin về việc thay đổi nhân sự, trong đó bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Sen giữ chức Phó Tổng Giám đốc công ty kể từ ngày 1/10/2026. Theo thông báo, bà Nguyễn Thị Sen được bổ nhiệm giữ chức Phó Tổng Giám đốc Phân lân Văn Điển từ ngày 1/10/2026, với thời hạn bổ nhiệm 5 năm.

Trước khi được bổ nhiệm, bà Sen giữ chức Trưởng phòng Tài chính Kế toán kiêm Kế toán trưởng của công ty. Sau khi đảm nhiệm vị trí Phó Tổng Giám đốc, bà Sen thôi giữ các chức vụ này.

Cùng ngày, Phân lân Văn Điển bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Thùy Dương, Phó phòng Tài chính Kế toán, giữ chức Phụ trách Kế toán công ty và Người được ủy quyền công bố thông tin. Bà Dương đảm nhiệm các vị trí trên kể từ ngày 1/10/2026 cho đến khi có quyết định khác thay thế.

Sắp phát hành gần 3,77 triệu cổ phiếu trả cổ tức

Bên cạnh thay đổi nhân sự, Phân lân Văn Điển dự kiến phát hành gần 3,77 triệu cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025, tương ứng tỷ lệ 10% trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành.

Tỷ lệ thực hiện quyền là 100:10, tức cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 10 cổ phiếu mới. Cổ phiếu phát hành thêm không bị hạn chế chuyển nhượng. Số cổ phiếu phát hành sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần cổ phiếu lẻ phát sinh, nếu có, sẽ bị hủy bỏ.

Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá gần 37,7 tỷ đồng. Nguồn vốn thực hiện được lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến ngày 31/12/2025, căn cứ Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán của Phân lân Văn Điển.

Thời gian dự kiến phát hành trong quý IV/2026, sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có thông báo bằng văn bản về việc nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành.

VAF chuẩn bị họp ĐHĐCĐ bất thường

Ngày 28/10/2026, Phân lân Văn Điển dự kiến chốt danh sách cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026. Tỷ lệ thực hiện quyền là 1:1, theo đó mỗi cổ phiếu tương ứng một quyền biểu quyết.

Cuộc họp dự kiến diễn ra vào ngày 29/11/2026 tại trụ sở Phân lân Văn Điển trên đường Phan Trọng Tuệ, xã Đại Thanh, Hà Nội. Nội dung cuộc họp nhằm quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định.