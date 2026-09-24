Phần Lan và Ukraine hợp tác phát triển, sản xuất UAV

Thỏa thuận được Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ký tại New York ngày 23/9, bên lề kỳ họp Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81. Theo Văn phòng Tổng thống Phần Lan, thỏa thuận nhằm tăng cường năng lực quốc phòng của hai nước, thúc đẩy hợp tác công nghiệp và phát triển công nghệ.

Theo thỏa thuận, Phần Lan và Ukraine có thể chuyển giao công nghệ, kiến thức và kinh nghiệm giữa hai bên, đồng thời tiến hành các dự án công nghiệp chung, trong đó có phát triển công nghệ UAV. Bộ Quốc phòng Phần Lan chịu trách nhiệm triển khai các nội dung cụ thể của thỏa thuận.

Tổng thống Alexander Stubb cho rằng hợp tác với Ukraine mang lại lợi ích cho cả hai nước. Theo ông, Ukraine cần sự hỗ trợ của Phần Lan trong lĩnh vực quốc phòng, trong khi Helsinki có thể nâng cao năng lực của chính mình thông qua việc tiếp thu kinh nghiệm của Ukraine.

Tại cuộc họp báo sau lễ ký, ông Stubb cho biết hợp tác có thể bao gồm hoạt động sản xuất chung và khả năng Ukraine sản xuất UAV tại Phần Lan. Nhà lãnh đạo Phần Lan cho rằng việc sản xuất tại Phần Lan có thể mang lại hiệu quả và chi phí phù hợp hơn.

Thỏa thuận được ký trong bối cảnh UAV ngày càng đóng vai trò quan trọng trong hoạt động quân sự tại Ukraine. Reuters gần đây đưa tin các hệ thống UAV, trong đó có UAV tấn công và đánh chặn, đang được sử dụng với quy mô lớn, đặt ra yêu cầu gia tăng năng lực sản xuất cũng như khả năng đối phó với các loại thiết bị này.

Hợp tác giữa Helsinki và Kyiv nằm trong xu hướng các nước Bắc Âu và Baltic tăng cường phối hợp với Ukraine trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng. Tuyên bố chung của các nhà lãnh đạo Nhóm Bắc Âu - Baltic (NB8) gần đây cũng đề cập việc mở rộng sản xuất quốc phòng chung, đầu tư vào ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine và phát triển các hệ thống UAV, phòng không, tác chiến điện tử và đạn dược.

Phần Lan gia nhập NATO vào tháng 4/2023 và từ đó tăng cường hợp tác quốc phòng với các đồng minh cũng như hỗ trợ Ukraine. Việc ký thỏa thuận mới tại New York đánh dấu bước mở rộng hợp tác từ hỗ trợ quốc phòng sang chuyển giao công nghệ và phối hợp công nghiệp, trong đó UAV là một lĩnh vực được hai bên đặc biệt chú trọng.