Phần Lan, Thụy Điển lần đầu phối hợp đánh chặn máy bay Nga

Hai chiếc tiêm kích Saab JAS 39 Gripen của Không quân Thụy Điển chuẩn bị tiếp nhiên liệu từ một chiếc máy bay Voyager của Anh ngày 16/6/2026. Ảnh: Không quân Thuỵ Điển

Biên đội máy bay Nga gồm máy bay vận tải Tu-134, tiêm kích MiG-31 và tiêm kích Su-30. Các máy bay này hoạt động trong không phận quốc tế phía trên vịnh Phần Lan.

Theo The Kyiv Independent, Không quân Phần Lan cho biết việc tăng cường hợp tác hiện nay cho phép hai nước thực hiện các nhiệm vụ nhận diện chung và triển khai các tiêm kích thuộc lực lượng Báo động Phản ứng nhanh (QRA) từ căn cứ không quân của nhau.

“Đây chính là hình ảnh thực tế của sự hợp tác chặt chẽ”, Tướng Jonas Wikman, Tư lệnh Không quân Thụy Điển, cho biết. “Được xây dựng qua nhiều năm dựa trên sự tin tưởng và mối quan hệ cá nhân bền chặt, giờ đây chúng tôi có thể phối hợp hoạt động một cách nhịp nhàng - với tư cách là các lực lượng không quân, các quốc gia và các đồng minh”.

Các máy bay quân sự Nga thường xuyên hoạt động quanh khu vực Baltic. Chỉ trong khoảng thời gian từ ngày 31/8 đến ngày 6/9, các tiêm kích của NATO đã phải xuất kích ít nhất 3 lần để đánh chặn máy bay Nga gần các nước Baltic. Các vụ việc này bao gồm nhiều lần đánh chặn máy bay trinh sát Il-20 của Nga do không bật thiết bị phát đáp hoặc không nộp kế hoạch bay, cũng như một vụ xâm phạm không phận Estonia.

Nhiệm vụ chung trong tháng 9 diễn ra sau một sự cố nghiêm trọng ngày 12/6, khi Thụy Điển buộc phải điều động tiêm kích Gripen 2 lần trong một ngày để chặn các máy bay chiến đấu Su-24 Fencer và Su-34 Fullback của Nga hoạt động gần không phận Thụy Điển.

Nhiệm vụ này đánh dấu bước triển khai cụ thể của chương trình hợp tác không quân Bắc Âu. Cùng với Na Uy và Đan Mạch, Phần Lan và Thụy Điển đang tăng cường hợp tác nhằm nâng cao khả năng phối hợp phòng thủ tại khu vực biển Baltic và sườn phía Đông của NATO.

Các quốc gia NATO đang đối mặt với căng thẳng gia tăng do những mối đe dọa hỗn hợp được cho là xuất phát từ Nga. Chính phủ các nước Baltic ngày càng cáo buộc Moskva thực hiện các cuộc tấn công mạng và các hành động phá hoại trong khu vực.

Về phần mình, Nga liên tục bác bỏ các cáo buộc trên, gọi đây là những cáo buộc “vô căn cứ”. Ngày 25/9, phát biểu với các phóng viên, Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định Moskva không có kế hoạch tiến hành hành động quân sự nhằm vào các nước châu Âu.