Phân làn, rào chắn đường Nguyễn Trãi phục vụ thi công Vành đai 2,5

Đường Nguyễn Trãi (Ảnh minh hoạ).

Sở Xây dựng Hà Nội vừa chấp thuận phương án tổ chức giao thông phục vụ thi công Dự án thành phần 2 thuộc đường Vành đai 2,5 trên đường Nguyễn Trãi, theo hướng đi Hà Đông.

Theo phương án, nhà thầu sẽ thi công cuốn chiếu qua 3 giai đoạn. Tại giai đoạn 1, rào chắn cố định 2 làn đường sát vỉa hè bên phải, dài khoảng 40m; phần mặt đường còn lại rộng 15m dành cho phương tiện lưu thông. Sau khi hoàn thành từng phân đoạn, nhà thầu phải thu hồi rào chắn, hoàn trả mặt đường hiện trạng trước khi chuyển sang vị trí tiếp theo.

Giai đoạn 2, tiếp tục rào chắn làn 3 và làn 4 sát mép vỉa hè bên phải theo hướng Hà Đông. Giai đoạn 3 rào chắn làn 5 và làn 6 sát dải phân cách giữa. Tương tự, mỗi khu vực rào chắn dài khoảng 40m, phần mặt đường còn lại rộng 15m để phương tiện lưu thông.

Đáng chú ý, phương tiện phục vụ thi công chỉ được hoạt động ngoài phạm vi rào chắn trong khoảng thời gian từ 22h hôm trước đến 5h sáng hôm sau. Trước 5h, toàn bộ máy móc, phương tiện phải được tập kết trong phạm vi rào chắn nhằm hạn chế ảnh hưởng đến giao thông.

Sở Xây dựng yêu cầu chủ đầu tư, nhà thầu tổ chức thi công theo từng phân đoạn, bố trí đầy đủ hàng rào, biển báo, đèn cảnh báo, chóp nón và người hướng dẫn, điều tiết giao thông. Các lớp cảnh báo từ xa được đặt tại vị trí cách khu vực thi công 200m, 100m và 50m.

Trong quá trình thi công, các đơn vị phải phối hợp với Cảnh sát giao thông và chính quyền địa phương để kịp thời xử lý khi phát sinh ùn tắc; đồng thời bố trí lực lượng, phương tiện ứng trực, sẵn sàng xử lý sự cố, bảo đảm giao thông thông suốt.

Trước khi triển khai, chủ đầu tư và nhà thầu được yêu cầu phối hợp với các cơ quan báo chí tuyên truyền, cảnh báo để người dân chủ động lựa chọn lộ trình phù hợp. Sở Xây dựng cũng yêu cầu thường xuyên theo dõi tình hình giao thông trên tuyến, kịp thời điều chỉnh phương án nếu phát sinh bất cập.