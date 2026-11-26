Chốt ngày trả cổ tức bằng cổ phiếu, tỷ lệ 10%

CTCP Phân lân Nung chảy Văn Điển (Phân lân Văn Điển, mã ck: VAF) vừa công bố thông tin về việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.

Theo đó, Phân lân Văn Điển dự kiến phát hành khoảng 37,7 triệu cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông với tỷ lệ thực hiện quyền 100:10. Theo tỷ lệ này, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 10 cổ phiếu mới. Số cổ phiếu phát hành sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần cổ phiếu lẻ phát sinh, nếu có, sẽ bị hủy bỏ.

Với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu, tổng giá trị phát hành theo mệnh giá khoảng 37,7 tỷ đồng. Nguồn vốn thực hiện được lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến ngày 31/12/2025, căn cứ Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán của doanh nghiệp. Ngày đăng ký cuối cùng để phân bổ quyền là 8/12/2026.

Nếu hoàn tất đợt phát hành, vốn điều lệ của Phân lân Văn Điển sẽ tăng từ gần 376,7 tỷ đồng lên hơn 414,3 tỷ đồng.

Chủ tịch Phân lân Văn Điển xin từ nhiệm

Đáng chú ý, thông tin về đợt trả cổ tức bằng cổ phiếu được công bố trong bối cảnh Phân lân Văn Điển đang có biến động nhân sự cấp cao.

Theo đó, HĐQT VAF nhận được đơn xin từ nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT và thôi giữ chức thành viên HĐQT của ông Phùng Ngọc Bộ. Lý do được ông Bộ đưa ra là “theo yêu cầu về công tác cán bộ của cổ đông Tập đoàn Hóa chất Việt Nam”. Việc từ nhiệm của ông Phùng Ngọc Bộ sẽ được HĐQT trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua tại phiên họp gần nhất.

Động thái trên diễn ra không lâu sau khi ông Phùng Ngọc Bộ được bổ nhiệm giữ chức Tổng Giám đốc CTCP Cao su Đà Nẵng (mã ck: DRC) từ ngày 17/11.

Ông Phùng Ngọc Bộ sinh năm 1976, có học vị Tiến sĩ Hóa học. Ông tốt nghiệp chuyên ngành Hóa học tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội, sau đó hoàn thành chương trình thạc sĩ và bảo vệ luận án tiến sĩ tại Đại học Lyon I, Pháp.

Trước khi giữ vị trí lãnh đạo tại các doanh nghiệp, ông Bộ từng đảm nhiệm chức Trưởng ban Kỹ thuật Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem). Ông được bổ nhiệm làm Chủ tịch HĐQT Phân lân Văn Điển từ tháng 5/2021. Phân lân Văn Điển tiền thân là Nhà máy Phân lân nung chảy Văn Điển, hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực sản xuất phân lân nung chảy và phân bón NPK.