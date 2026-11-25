Diễn ra từ ngày 22 đến 25/11/2026 tại Công viên Sông Hậu, phường Cái Khế, TP. Cần Thơ, Festival có các hoạt động triển lãm, hội thảo chuyên đề và giao lưu với nhà nông. Tại khu triển lãm, gian hàng của Phân lân nung chảy Văn Điển thu hút đông đảo đại biểu, chuyên gia nông nghiệp, đại lý và nông dân đến tham quan, tìm hiểu sản phẩm.

Các dòng phân bón Văn Điển phục vụ canh tác lúa và cây ăn trái được trưng bày tại Festival

Văn Điển trưng bày các dòng phân bón chủ lực phục vụ canh tác lúa và cây ăn trái đặc sản của Đồng bằng sông Cửu Long. Bên cạnh sản phẩm đóng bao 50 kg, Công ty còn giới thiệu các mẫu hạt phân bón để khách tham quan có thể quan sát trực tiếp. Đại diện Công ty cùng các nhà phân phối khu vực Tây Nam Bộ trao đổi với nông dân về cách sử dụng phân bón phù hợp với nhu cầu dinh dưỡng của cây trồng.

Công ty Cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển là đơn vị thành viên của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam, có lịch sử hình thành từ năm 1963. Công ty có công suất sản xuất 450.000 tấn/năm, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 và hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001.

Đoàn Công ty CP Phân lân nung chảy Văn Điển tham dự Festival Quốc tế ngành hàng lúa gạo Việt Nam lần thứ II tại Cần Thơ

Với Văn Điển, Festival là dịp giới thiệu sản phẩm tới các đối tác trong và ngoài nước, đồng thời tăng cường gắn kết với mạng lưới phân phối tại Đồng bằng sông Cửu Long. Qua hoạt động tư vấn trực tiếp, Công ty khuyến khích nhà nông chú trọng bón phân cân đối để duy trì độ phì của đất, nâng cao năng suất và chất lượng lúa gạo, hướng tới canh tác bền vững.