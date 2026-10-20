Phân lân Ninh Bình (NFC) lãi giảm gần 80% trong quý III, dòng tiền kinh doanh âm hơn 91 tỷ đồng

Lợi nhuận quý III giảm mạnh, lãi 9 tháng vẫn tăng

Theo số liệu báo cáo tài chính quý III/2026, Công ty Cổ phần Phân lân Ninh Bình (NFC) đạt doanh thu thuần hơn 120,7 tỷ đồng, giảm 38,6% so với mức 196,8 tỷ đồng cùng kỳ năm 2025. Giá vốn hàng bán giảm 32%, xuống còn 98,2 tỷ đồng, thấp hơn tốc độ giảm doanh thu.

Do đó, lợi nhuận gộp của doanh nghiệp chỉ đạt 22,6 tỷ đồng, giảm 56,9% so với cùng kỳ.

Kết quả kinh doanh của NFC.

Một điểm đáng chú ý là doanh thu hoạt động tài chính trong quý chỉ đạt khoảng 3,6 triệu đồng, trong khi cùng kỳ năm trước đạt hơn 2,2 tỷ đồng. Ở chiều ngược lại, chi phí tài chính tăng 148,5%, lên gần 2,4 tỷ đồng.

Chi phí bán hàng giảm 65,2%, còn 3,9 tỷ đồng. Chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 18,6%, xuống gần 8,7 tỷ đồng.

Kết quả, NFC ghi nhận lợi nhuận trước thuế hơn 7,3 tỷ đồng, giảm 77% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt gần 5,4 tỷ đồng, giảm 79,7% so với mức 26,6 tỷ đồng của quý III/2025.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, doanh thu thuần đạt hơn 1.012,1 tỷ đồng, giảm nhẹ 0,8% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận gộp đạt 264,2 tỷ đồng, tăng 0,5%. Lợi nhuận sau thuế đạt 102,5 tỷ đồng, tăng 9,4% so với cùng kỳ năm 2025.

Hàng tồn kho chiếm gần 59% tổng tài sản

Tại ngày 30/9/2026, tổng tài sản của NFC đạt gần 585 tỷ đồng, tăng 41,7%, tương ứng tăng hơn 172,2 tỷ đồng so với đầu năm.

Trong cơ cấu tài sản, tài sản ngắn hạn chiếm tỷ trọng áp đảo, đạt 567,5 tỷ đồng, tương đương 97% tổng tài sản. Đáng chú ý, hàng tồn kho và các khoản phải thu khách hàng đều tăng mạnh.

Cụ thể, giá trị hàng tồn kho cuối kỳ đạt hơn 345 tỷ đồng, tăng 36,2% so với đầu năm và chiếm 59% tổng tài sản. Trong cơ cấu hàng tồn kho, hàng gửi bán đạt khoảng 121,1 tỷ đồng, nguyên vật liệu đạt 88,5 tỷ đồng và thành phẩm đạt 76,3 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, các khoản phải thu ngắn hạn khách hàng tăng từ gần 43 tỷ đồng đầu năm lên hơn 132,2 tỷ đồng vào cuối tháng 9, tương ứng tăng khoảng 207,5%.

Ở chiều ngược lại, tiền và các khoản tương đương tiền giảm từ gần 79,5 tỷ đồng xuống còn 42,4 tỷ đồng, tương ứng giảm 46,7%. Doanh nghiệp cũng không còn ghi nhận khoản đầu tư tài chính ngắn hạn, so với mức hơn 10,2 tỷ đồng đầu năm.

Tại ngày 30/9/2026, tổng nợ phải trả của doanh nghiệp đạt 247,7 tỷ đồng, tăng 192,1% so với mức 84,8 tỷ đồng đầu năm. Toàn bộ khoản nợ phải trả được ghi nhận là nợ ngắn hạn.

Đáng chú ý, NFC phát sinh khoản vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn hơn 125 tỷ đồng, trong khi đầu năm không ghi nhận dư nợ ở khoản mục này.

Trong khi đó, vốn chủ sở hữu của NFC đạt 337,3 tỷ đồng, tăng 2,8% so với đầu năm và chiếm 57,7% tổng nguồn vốn. Vốn góp của chủ sở hữu giữ nguyên ở mức 157,3 tỷ đồng.

Tại ngày 30/9/2026, NFC có vốn điều lệ hơn 157,3 tỷ đồng, trong đó Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem) nắm 51% vốn điều lệ, tương ứng hơn 80,2 tỷ đồng vốn góp; ông Phạm Mạnh Ninh góp hơn 15,7 tỷ đồng, không thay đổi so với đầu năm. Trong khi đó, vốn góp của Công ty TNHH Hoàng Ngân tăng từ gần 24,9 tỷ đồng lên hơn 25,6 tỷ đồng.

Theo báo cáo lưu chuyển tiền tệ, dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh trong 9 tháng đầu năm 2026 âm gần 91,6 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước dương hơn 175,1 tỷ đồng.

Các khoản mục biến động vốn lưu động góp phần đáng kể vào tình trạng này. Cụ thể, biến động tăng các khoản phải thu làm giảm dòng tiền khoảng 94,9 tỷ đồng; tăng hàng tồn kho làm giảm dòng tiền khoảng 91,6 tỷ đồng. Bên cạnh đó, chi phí chờ phân bổ làm giảm dòng tiền khoảng 29,5 tỷ đồng và thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp là 26,1 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, dòng tiền thuần từ hoạt động đầu tư đạt dương 8,6 tỷ đồng, cải thiện so với mức âm 52,6 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Kết quả này có sự đóng góp của khoản thu hồi đầu tư tài chính ngắn hạn hơn 10,2 tỷ đồng và tiền lãi tiền gửi, cổ tức thu được khoảng 3,7 tỷ đồng. Trong khi đó, chi mua sắm, xây dựng tài sản cố định và tài sản dài hạn đạt gần 5,3 tỷ đồng.

Dòng tiền thuần từ hoạt động tài chính đạt dương 46,4 tỷ đồng, so với mức âm 31,5 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Trong 9 tháng, NFC thu từ đi vay ngắn hạn hơn 148,1 tỷ đồng, trả nợ gốc vay 23 tỷ đồng và chi trả cổ tức, lợi nhuận cho chủ sở hữu gần 78,7 tỷ đồng.

Tính chung, lưu chuyển tiền thuần trong kỳ âm gần 36,6 tỷ đồng. Tiền và các khoản tương đương tiền cuối kỳ còn 42,4 tỷ đồng, thấp hơn đáng kể so với mức đầu kỳ theo báo cáo lưu chuyển tiền tệ.

Công ty Cổ phần Phân lân Ninh Bình (mã chứng khoán: NFC) có tiền thân là Nhà máy Phân lân Ninh Bình, thành lập ngày 1/8/1977, từng trực thuộc Tổng cục Hóa chất Việt Nam, nay là Tập đoàn Hóa chất Việt Nam. Doanh nghiệp hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực sản xuất phân bón, với sản phẩm chủ lực là phân lân nung chảy, đồng thời sản xuất phân bón NPK. Ngoài ra, ngành nghề đăng ký kinh doanh của công ty còn bao gồm sản xuất xi măng, bán buôn vật liệu và thiết bị khác trong xây dựng, sản xuất máy chuyên dụng khác. NFC chính thức đưa cổ phiếu lên giao dịch trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) từ ngày 3/3/2014.