Phân lân Ninh Bình lãi quý III giảm gần 80%, hàng tồn kho vượt 345 tỷ đồng

Theo báo cáo tài chính quý III/2026, CTCP Phân lân Ninh Bình (NFC) đạt doanh thu thuần hơn 120,7 tỷ đồng, giảm 38,6% so với mức 196,8 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Giá vốn hàng bán giảm 32%, xuống còn 98,2 tỷ đồng, khiến lợi nhuận gộp giảm 56,9% còn 22,6 tỷ đồng.

Quý III/2026, Phân lân Ninh Bình ghi nhận lợi nhuận sau thuế giảm 79,7%.

Đáng chú ý, doanh thu hoạt động tài chính trong quý chỉ đạt khoảng 3,6 triệu đồng, trong khi cùng kỳ năm trước đạt hơn 2,2 tỷ đồng. Chi phí tài chính lại tăng 148,5%, lên gần 2,4 tỷ đồng. Dù chi phí bán hàng giảm 65,2%, còn 3,9 tỷ đồng và chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 18,6%, xuống gần 8,7 tỷ đồng, mức tiết giảm này không đủ bù đắp sự suy giảm của lợi nhuận gộp.

Kết quả, lợi nhuận trước thuế đạt hơn 7,3 tỷ đồng, giảm 77%; lợi nhuận sau thuế đạt gần 5,4 tỷ đồng, giảm 79,7% so với mức 26,6 tỷ đồng của quý III/2025.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu thuần đạt hơn 1.012,1 tỷ đồng, giảm 0,8% so với cùng kỳ. Lợi nhuận gộp đạt 264,2 tỷ đồng, tăng 0,5%, còn lợi nhuận sau thuế đạt 102,5 tỷ đồng, tăng 9,4%.

Tại ngày 30/9/2026, tổng tài sản của Phân lân Ninh Bình đạt gần 585 tỷ đồng, tăng 41,7% so với đầu năm. Trong đó, tài sản ngắn hạn đạt 567,5 tỷ đồng, chiếm khoảng 97% tổng tài sản.

Hàng tồn kho tăng 36,2%, lên hơn 345 tỷ đồng, tương đương 59% tổng tài sản. Các khoản phải thu ngắn hạn khách hàng cũng tăng từ gần 43 tỷ đồng lên hơn 132,2 tỷ đồng, tương ứng tăng khoảng 207,5%.

Ở chiều ngược lại, tiền và các khoản tương đương tiền giảm 46,7%, từ gần 79,5 tỷ đồng xuống còn 42,4 tỷ đồng. Những biến động này cho thấy lượng vốn nằm trong hàng tồn kho và công nợ tăng đáng kể, trong khi lượng tiền sẵn có giảm.

Theo báo cáo lưu chuyển tiền tệ, dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh trong 9 tháng đầu năm âm gần 91,6 tỷ đồng, trái ngược mức dương hơn 175,1 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Trong đó, khoản phải thu tăng làm giảm dòng tiền khoảng 94,9 tỷ đồng, hàng tồn kho tăng làm giảm dòng tiền khoảng 91,6 tỷ đồng và chi phí chờ phân bổ làm giảm dòng tiền khoảng 29,5 tỷ đồng.

Trong khi đó, dòng tiền từ hoạt động tài chính dương 46,4 tỷ đồng. NFC thu từ đi vay ngắn hạn hơn 148,1 tỷ đồng, trả nợ gốc vay 23 tỷ đồng và chi trả cổ tức, lợi nhuận cho chủ sở hữu gần 78,7 tỷ đồng.

Đáng chú ý, doanh nghiệp phát sinh hơn 125 tỷ đồng vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn, trong khi đầu năm không ghi nhận khoản vay ở mục này. Tổng nợ phải trả tăng từ 84,8 tỷ đồng lên 247,7 tỷ đồng. Tính chung, lưu chuyển tiền thuần trong kỳ âm gần 36,6 tỷ đồng, khiến tiền và các khoản tương đương tiền cuối kỳ còn 42,4 tỷ đồng.

Trên thị trường, cổ phiếu NFC đã trải qua nhịp điều chỉnh trong giai đoạn từ tháng 7 đến tháng 10/2026. Theo dữ liệu lịch sử giao dịch, cổ phiếu đóng cửa ở mức 65.000 đồng/cp ngày 13/7, trước khi giảm về quanh 54.000 đồng/cp ngày 20/10, tương đương giảm khoảng 17%.

Trong tháng 9, NFC có những phiên biến động mạnh, từ 59.000 đồng/cp ngày 15/9 xuống 50.500 đồng/cp ngày 25/9. Thanh khoản tại nhiều phiên khá thấp, với khối lượng giao dịch chỉ ở mức vài trăm cổ phiếu.

CTCP Phân lân Ninh Bình được thành lập từ năm 1977, là một trong bốn doanh nghiệp sản xuất phân lân lớn nhất Việt Nam.

Doanh nghiệp là thành viên của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem), trong đó Vinachem nắm quyền chi phối với 51% vốn điều lệ.