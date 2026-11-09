Phân lân Ninh Bình kiện toàn Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028

Ông Trần Thắng, Tổng Giám đốc Công ty CP Phân lân Ninh Bình, được bầu bổ sung làm thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2023-2028

Ngày 9/11/2026, tại Ninh Bình, Công ty CP Phân lân Ninh Bình tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026. Ông Phạm Mạnh Ninh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty, chủ trì Đại hội.

Tham dự Đại hội có ông Trần Thắng, Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Công ty; ông Phùng Quang Trung, nguyên Tổng Giám đốc Công ty; các thành viên Hội đồng quản trị: ông Nguyễn Minh Việt Hưng, ông Nguyễn Ngọc Thạch, ông Hà Huy San cùng các cổ đông và đại diện cổ đông.

Theo báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông, có 76 cổ đông tham dự trực tiếp và 64 cổ đông tham dự thông qua ủy quyền. Tổng số cổ phần được đại diện tại Đại hội là 14.472.007 cổ phần, tương ứng 92% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Với tỷ lệ này, Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo quy định.

Sau khi thông qua chương trình và quy chế tổ chức, Đại hội xem xét tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028. Tờ trình được thông qua với số phiếu tán thành đại diện cho 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đại diện tại Đại hội.

Theo đó, Đại hội thống nhất miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Phùng Quang Trung kể từ ngày 9/11/2026, trên cơ sở đơn từ nhiệm ngày 5/10/2026 của ông.

Đại hội đồng thời tiến hành bầu bổ sung một thành viên Hội đồng quản trị cho nhiệm kỳ 2023-2028. Ông Trần Thắng, Tổng Giám đốc Công ty, được bầu bổ sung làm thành viên Hội đồng quản trị với tỷ lệ phiếu bầu đạt 100%.

Kết thúc chương trình, Đại hội thông qua biên bản và nghị quyết với số phiếu tán thành đại diện cho 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đại diện tại Đại hội. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 9/11/2026.