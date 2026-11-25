Ông Nguyễn Văn Luyện, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Hóa chất Việt Nam, đến thăm và động viên CBCNV Phân lân Ninh Bình tại gian hàng của Công ty

Ngày 25/11/2026, Triển lãm Quốc tế Công nghiệp Hóa chất lần thứ 22 (VINACHEM EXPO 2026) khai mạc tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), TP. Hồ Chí Minh. Gian hàng D18 của Phân lân Ninh Bình thuộc khu trưng bày chung của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam.

Tại gian hàng, Công ty trưng bày các dòng phân lân nung chảy và phân bón NPK đa yếu tố. Các sản phẩm này đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng của nhiều loại cây trồng, góp phần cải tạo đất và phát triển nông nghiệp bền vững.

Ông Trần Thắng, Tổng Giám đốc Niferco, cùng cán bộ Công ty trao đổi với khách hàng tại VINACHEM EXPO 2026

Ngay trong ngày khai mạc, ông Trần Thắng, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Phân lân Ninh Bình, cùng cán bộ Công ty trực tiếp gặp gỡ, trao đổi với khách hàng tại gian hàng. Thông qua những cuộc gặp tại triển lãm, Phân lân Ninh Bình có dịp củng cố quan hệ với khách hàng và tìm hiểu khả năng hợp tác kinh doanh với các đối tác trong và ngoài nước.

Phân lân Ninh Bình trưng bày phân lân nung chảy và phân bón NPK đa yếu tố tại VINACHEM EXPO 2026

VINACHEM EXPO 2026 có quy mô 400 gian hàng, quy tụ khoảng 350 doanh nghiệp đến từ hơn 10 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có Ấn Độ, Đức, Hàn Quốc, Hoa Kỳ, Nhật Bản, Indonesia, Malaysia, Tây Ban Nha, Trung Quốc và Việt Nam. Bên cạnh hoạt động trưng bày sản phẩm, triển lãm còn có các chương trình kết nối giao thương giữa các doanh nghiệp (B2B), giới thiệu công nghệ mới và tọa đàm chuyên ngành về hóa chất, phân bón và thuốc bảo vệ thực vật.

Các sản phẩm phân bón của Phân lân Ninh Bình thu hút sự quan tâm của nhiều khách hàng tại VINACHEM EXPO 2026

Đoàn Phân lân Ninh Bình chụp ảnh lưu niệm cùng khách hàng tại gian hàng D18

Khách hàng, đối tác có thể tham quan và tìm hiểu sản phẩm của Phân lân Ninh Bình tại gian hàng D18, Hall A, Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn, 799 Nguyễn Văn Linh, phường Tân Mỹ, TP. Hồ Chí Minh. Gian hàng mở cửa từ 9h đến 17h hằng ngày, từ ngày 25 đến 27/11/2026.