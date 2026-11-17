Phát biểu tại Diễn đàn Mở rộng EU ở Brussels (Bỉ) ngày 16/11, ông Stubb nhấn mạnh EU và Thổ Nhĩ Kỳ có nhiều lợi ích chung, cần tăng cường quan hệ đối tác trong những lĩnh vực có sự đồng thuận về ưu tiên. Theo nhà lãnh đạo Phần Lan, hợp tác giữa hai bên cần được mở rộng ở những lĩnh vực mà lợi ích song phương có sự giao thoa.

Đánh giá về vị thế của Thổ Nhĩ Kỳ, ông Stubb cho rằng nước này ngày càng có vai trò đáng kể trong lĩnh vực an ninh và quốc phòng châu Âu. Thổ Nhĩ Kỳ hiện có hơn 3.500 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng và hàng không vũ trụ, với năng lực sản xuất và xuất khẩu vũ khí ngày càng phát triển.

Thổ Nhĩ Kỳ gia nhập NATO năm 1952 và trở thành quốc gia ứng cử viên gia nhập EU năm 1999. Tuy nhiên, tiến trình đàm phán gia nhập khối, khởi động năm 2005, đã đình trệ trong nhiều năm. Trong khi đó, Phần Lan gia nhập NATO năm 2023.

Đề cập triển vọng mở rộng EU, Tổng thống Stubb cho rằng đây là một công cụ chiến lược quan trọng giúp châu Âu ứng phó với những thách thức ngày càng gia tăng, từ cạnh tranh giữa các cường quốc, xung đột trên lục địa đến cạnh tranh công nghệ và tình hình quốc tế bất ổn.

Theo ông, mở rộng EU không nên chỉ được xem là một quy trình kỹ thuật mà cần được xác định là công cụ chiến lược và địa chính trị nhằm nâng cao vị thế, tầm ảnh hưởng của khối trên trường quốc tế. Ông nhấn mạnh quy mô EU càng lớn thì khả năng phát huy sức mạnh và ảnh hưởng toàn cầu của khối càng được tăng cường.

Nhà lãnh đạo Phần Lan nhận định châu Âu đang tăng cường năng lực quốc phòng và từng bước khẳng định vai trò địa chính trị. Ông kêu gọi các nước thành viên cũng như các quốc gia ứng cử viên gia nhập EU có tầm nhìn dài hạn, đồng thời nhấn mạnh mở rộng khối gắn với tiến trình hội nhập linh hoạt, sáng tạo và từng bước cần trở thành một trong những ưu tiên chiến lược của châu Âu.