Tòa nhà Quốc hội Phần Lan tại Helsinki. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, kết quả bỏ phiếu được đưa ra sau khi đảng Dân chủ Xã hội (SDP) đối lập quyết định yêu cầu các nghị sĩ trong đảng ủng hộ đạo luật này, bất chấp sự phản đối của một số thành viên. Thủ tướng Petteri Orpo bảo vệ quyết định gia hạn, cho rằng đây là biện pháp cần thiết để bảo đảm an ninh quốc gia, trong bối cảnh tình hình tại biên giới phía Đông chưa được cải thiện. Ông đồng thời cảm ơn các đảng đối lập đã ủng hộ việc gia hạn luật.

Ngoài các đảng trong liên minh cầm quyền, SDP và đảng Trung tâm cũng bỏ phiếu ủng hộ gia hạn luật. Trong khi đó, Liên minh Cánh tả và đảng Xanh phản đối. Tuy nhiên, quyết định này đã gây nhiều bất đồng trong nội bộ SDP. Cựu Thủ tướng Antti Rinne chỉ trích ban lãnh đạo SDP vì gây sức ép buộc các nghị sĩ bỏ phiếu. Ông cho rằng cách xử lý này đi ngược thông lệ trước đây của đảng, khi các nghị sĩ được tự do thể hiện quan điểm riêng về đạo luật.

Bà Nasima Razmyar, Phó Chủ tịch thứ nhất SDP, cũng thừa nhận việc bỏ phiếu thuận là quyết định khó khăn nhất trong sự nghiệp chính trị của bà. Bà khẳng định vẫn phản đối đạo luật và cho rằng cần có một giải pháp chung ở cấp Liên minh châu Âu (EU) thay thế.

Trong khi đó, Chính phủ Phần Lan khẳng định nguy cơ vấn đề di cư bị sử dụng làm công cụ gây sức ép tại biên giới phía Đông vẫn ở mức cao. Tuy nhiên, các chuyên gia pháp lý từng cảnh báo đạo luật có thể không phù hợp với Hiến pháp Phần Lan và các nghĩa vụ quốc tế liên quan.

Được ban hành tháng 7/2024, luật này cho phép Phần Lan hạn chế tiếp nhận đơn xin tị nạn và từ chối người xin tị nạn tại biên giới trong những tình huống đặc biệt, khi một quốc gia nước ngoài bị cho là tổ chức hoạt động đưa người di cư đến biên giới nhằm gây sức ép. Tuy nhiên, luật này chưa từng được kích hoạt. Việc áp dụng các biện pháp theo luật vẫn cần một quyết định riêng của chính phủ.