Phần Lan dự chi 100 triệu euro mua mìn chống bộ binh

Theo hãng tin AFP ngày 19/10, Đại tá Riku Mikkonen thuộc Bộ Chỉ huy Lục quân Phần Lan cho biết các cơ quan chức năng đang thu thập thông tin từ các nhà cung cấp để chuẩn bị cho kế hoạch mua sắm. Helsinki ưu tiên nguồn cung trong nước, với mục tiêu ký hợp đồng vào cuối năm 2027 và đưa hoạt động sản xuất vào vận hành từ năm 2028. Tuy nhiên, phương án mua mìn từ nước ngoài vẫn chưa bị loại trừ.

Ông Mikkonen cho biết việc sản xuất mìn chống bộ binh trong nước sẽ mang lại nhiều lợi ích. Theo ông, khoảng 6 doanh nghiệp Phần Lan có đủ điều kiện tham gia cung cấp loại vũ khí này.

Kế hoạch trên được đưa ra sau khi Phần Lan tuyên bố rút khỏi Công ước Ottawa về cấm sử dụng, tàng trữ, sản xuất và chuyển giao mìn chống bộ binh vào tháng 4/2025. Nước này chính thức không còn bị ràng buộc bởi công ước từ tháng 1/2026. Estonia, Latvia, Litva và Ba Lan cũng đã tuyên bố rút khỏi công ước, viện dẫn những quan ngại về an ninh trước nguy cơ từ Nga. Các nước này đều là những quốc gia ủng hộ Ukraine trong cuộc xung đột với Nga.

Thủ tướng Phần Lan Petteri Orpo nhiều lần coi Nga là mối đe dọa lâu dài đối với an ninh quốc gia. Phần Lan có đường biên giới dài khoảng 1.340 km với Nga và đã tăng cường năng lực quốc phòng kể từ khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine năm 2022.

Bên cạnh kế hoạch mua sắm vũ khí, Phần Lan còn thúc đẩy các biện pháp hạn chế đi lại đối với công dân Nga. Ngày 19/10, Ngoại trưởng Phần Lan Elina Valtonen kêu gọi Liên minh châu Âu (EU) ngừng cấp thị thực du lịch cho công dân Nga cho đến khi xung đột tại Ukraine kết thúc. Bà Valtonen cho biết các quốc gia thuộc khu vực Schengen đã cấp gần 500.000 thị thực du lịch cho công dân Nga trong năm 2025, đồng thời đề nghị các nước thành viên áp dụng biện pháp tương tự Phần Lan, vốn đã ngừng cấp loại thị thực này từ năm 2022.

Công ước Ottawa là hiệp ước quốc tế nhằm loại bỏ mìn chống bộ binh, yêu cầu các quốc gia thành viên chấm dứt sử dụng, sản xuất, tàng trữ và chuyển giao loại vũ khí này, đồng thời tiêu hủy các kho mìn theo quy định. Việc một số nước châu Âu rút khỏi công ước phản ánh những thay đổi trong tính toán quốc phòng của các quốc gia có chung biên giới với Nga, đồng thời làm dấy lên quan ngại về tác động nhân đạo của việc gia tăng sử dụng mìn chống bộ binh.