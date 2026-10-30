Phần Lan điều tra hình sự vụ phá rừng để xây dựng trung tâm dữ liệu Google

Ngày 29/10, cảnh sát Phần Lan thông báo mở cuộc điều tra liên quan đến hoạt động chặt phá rừng và thoát nước tại khu vực xây dựng trung tâm dữ liệu của Google gần thị trấn Muhos.

Phần Lan điều tra hình sự vụ phá rừng xây trung tâm dữ liệu Google. Ảnh: Unsplash

Theo cơ quan chức năng, Tuike Finland, công ty con của Google thuộc tập đoàn Alphabet, bị nghi đã tiến hành chặt cây và triển khai hệ thống thoát nước khi chưa hoàn tất các đánh giá tác động môi trường theo quy định.

Thanh tra trưởng Kari Pakanen cho biết cảnh sát đang xác minh liệu những hoạt động này có vi phạm luật về tài nguyên nước và gây thiệt hại môi trường hay không. Nếu bị kết luận vi phạm, doanh nghiệp có thể đối mặt với án phạt tiền.

Kết quả kiểm tra sơ bộ cho thấy một số thiếu sót trong hệ thống thoát nước và công tác quản lý nước tại khu vực dự án. Cuộc điều tra dự kiến kéo dài đến năm 2027.

Trước đó, ngày 6/10, Cơ quan Giám sát Phần Lan (LVV) đã yêu cầu Google đình chỉ các hoạt động chuẩn bị có khả năng làm thay đổi môi trường tại Muhos và một địa điểm khác.

Đại diện Google khẳng định sẽ hợp tác với cảnh sát và các cơ quan chức năng, đồng thời cam kết tuân thủ các quy định về môi trường.

Vụ việc diễn ra trong bối cảnh Google công bố kế hoạch đầu tư 15 tỷ USD vào hạ tầng trí tuệ nhân tạo (AI) tại Phần Lan, bao gồm các trung tâm dữ liệu, nâng cấp lưới điện và phát triển năng lượng sạch.

Phần Lan đang thu hút mạnh đầu tư trung tâm dữ liệu nhờ khí hậu mát mẻ và nguồn điện ít phát thải carbon. Tuy nhiên, theo nhà vận hành lưới điện Fingrid, nhu cầu tiêu thụ điện của nước này có thể tăng tới 40% trong những năm tới nếu toàn bộ các dự án đã thống nhất kết nối lưới điện được triển khai.