Phần Lan điều tra hàng loạt vụ nghi đột nhập vào nhà của các nghị sĩ

Cảnh sát Helsinki (Phần Lan) đang phối hợp chặt chẽ với Cục Điều tra Quốc gia để làm rõ sự việc, đồng thời khẳng định cuộc điều tra mới ở giai đoạn đầu, chưa xác định được động cơ cũng như cá nhân hay tổ chức chịu trách nhiệm.

Theo cơ quan chức năng, số lượng vụ việc được ghi nhận ở mức "đáng kể", với ước tính khoảng 20 nghị sĩ có thể đã trở thành mục tiêu.

Điều đáng chú ý, trong tất cả các sự cố, không có tài sản nào bị lấy cắp hay hư hại, song kẻ đột nhập đã cố tình để lại các dấu vết bất thường như mở cửa nhà hoặc bật đèn phòng dù chủ nhà không hề làm điều đó.

Bên trong toà nhà quốc hội Phần Lan. Ảnh: CC/Tiina Tuukkanen

Chủ tịch Quốc hội Phần Lan Jussi Halla-aho cho biết các vụ xâm nhập bất thường này đã diễn ra rải rác trong một thời gian dài, với sự cố đầu tiên được ghi nhận từ khoảng một năm trước. Ông nhấn mạnh các dấu vết tại hiện trường cho thấy kẻ đột nhập dường như cố ý để gia chủ nhận biết sự hiện diện của mình.

"Tôi không thể đưa ra con số chính xác về các trường hợp nghi vấn, song đây chắc chắn là một số lượng đáng kể", ông Halla-aho cho biết, đồng thời nhận định hành vi để lại dấu vết có chủ đích nhiều khả năng nhằm mục đích gây chú ý.

Phó Chủ tịch Quốc hội Phần Lan Paula Risikko cho biết bà đã nhận được thông tin về mối lo ngại an ninh này từ ngày 23/9 và thông báo cho Giám đốc An ninh Quốc hội Aaro Toivonen ngay ngày hôm sau. Toàn bộ các nghị sĩ hiện được khuyến cáo tăng cường cảnh giác, theo dõi tình hình xung quanh nhà riêng và báo cáo ngay cho cơ quan chức năng khi phát hiện bất thường.

Lên án gay gắt loạt vụ việc, Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb tuyên bố: “Tấn công một nghị sĩ quốc hội chính là tấn công vào nền dân chủ”.

Nhà lãnh đạo Phần Lan đồng thời nhấn mạnh đây là hành vi “hoàn toàn không thể dung thứ hay chấp nhận dưới bất kỳ hình thức nào”.