Trong cuộc tiếp tại trụ sở Bộ Ngoại giao, Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng cảm ơn sự hỗ trợ quý báu mà Phần Lan đã dành cho Việt Nam qua các thời kỳ, đặc biệt là các dự án nước sạch, góp phần cải thiện đời sống người dân và vun đắp tình hữu nghị giữa hai nước; đề nghị hai bên tăng cường kết nối doanh nghiệp, thúc đẩy thương mại và đầu tư hai chiều, khuyến khích doanh nghiệp Phần Lan mở rộng đầu tư tại Việt Nam, phát huy vai trò cầu nối của Việt Nam để tiếp cận thị trường ASEAN rộng lớn, giàu tiềm năng.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng tiếp Bộ trưởng Ngoại thương và Phát triển Phần Lan Ville Tapani Tavio.

Cùng với mở rộng quy mô hợp tác, Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng đề nghị chú trọng gắn đầu tư với hợp tác nghiên cứu và chuyển giao công nghệ; đẩy mạnh hợp tác khoa học-công nghệ và đổi mới sáng tạo, tăng cường trao đổi kinh nghiệm và ứng dụng công nghệ phục vụ phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn; tăng cường liên kết giữa các trường đại học, cơ sở nghiên cứu và doanh nghiệp hai nước; mong muốn Phần Lan tăng thêm học bổng dành cho sinh viên Việt Nam, góp phần phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

Về phần mình, Bộ trưởng Ville Tapani Tavio khẳng định Phần Lan coi trọng quan hệ với Việt Nam, một trong những đối tác hàng đầu của Phần Lan tại Đông Nam Á; mong muốn cùng Việt Nam triển khai hiệu quả khuôn khổ đối tác chiến lược; đánh giá cao tiềm năng phát triển của Việt Nam; cho rằng hai nước có nhiều điều kiện thuận lợi để mở rộng hợp tác trên cơ sở phát huy thế mạnh và đáp ứng nhu cầu của mỗi bên; bày tỏ mong muốn thúc đẩy hợp tác với Việt Nam trong phát triển hạ tầng số, trung tâm dữ liệu và năng lượng; mong muốn tăng cường kết nối với các đối tác Việt Nam; hoan nghênh các dự án đầu tư tại Việt Nam.

Trao đổi về tình hình quốc tế và khu vực, hai bên thảo luận một số vấn đề cùng quan tâm, trong đó có giải quyết các tranh chấp, xung đột bằng biện pháp hòa bình, thông qua đối thoại, đàm phán, trên cơ sở luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên hợp quốc, tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của các quốc gia.