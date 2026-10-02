Phần Lan chế tạo pháo tự hành bánh xích 155GH52-SP-155 gắn trên xe tăng T-55 như thế nào?

Vào đầu thập niên 2000, Phần Lan đã chế tạo một loại pháo tự hành bánh xích cỡ nòng 155 mm mang tên 155GH52-SP-155, vũ khí này đặc biệt ở chỗ nó tận dụng khung gầm xe tăng hạng trung T-55.

Đáng chú ý là Phần Lan không phát triển pháo tự hành này cho bản thân mà để bán sang Ai Cập. Khách hàng tiềm năng còn xem xét phương án nội địa hóa sản xuất bằng chi phí của họ, nhưng Cairo đã thay đổi ý định vào phút chót mà không giải thích lý do.

Đối với vũ khí này, nền tảng của pháo tự hành 155GH52-SP-155 chính là pháo kéo 155 K 98, vũ khí trên được lắp cơ cấu bánh xe và động cơ phụ trợ để có thể tự di chuyển quanh trận địa.

Khi tích hợp với pháo 155 K 98, khung gầm xe tăng T-55 được yêu cầu hoán cải thành nền tảng mang khẩu pháo này mà không cần thay đổi cấu trúc, đó là lý do tại sao không thể tích hợp một tháp pháo khép kín.

Với yêu cầu trên, thay vì tháp pháo hoàn chỉnh, khẩu pháo tự hành này chỉ sử dụng có một cấu trúc bọc thép nhẹ, phần trên cần gập xuống khi khai hỏa, và tại thời điểm này, kíp lái của pháo tự hành thực tế không được bảo vệ.

Kết cấu bảo vệ kíp pháo thủ như vậy bị nhận xét rất thiếu thực tế trong điều kiện tác chiến hiện nay khi máy bay không người lái chiếm ưu thế trên chiến trường, bởi binh lính quá dễ bị tổn thương.

Tháp pháo có thể xoay 360 độ, góc nâng hạ từ -6 độ đến +66 độ. Nhưng để bắn khi pháo xoay ở góc hơn 30 độ, cần phải triển khai hai càng chống phía trước. Hình ảnh cho thấy rõ hạn chế về khả năng bảo vệ của kết cấu thượng tầng.

Trong mọi trường hợp, trước khi tiến hành khai hỏa, cần phải triển khai hai càng chống phía sau, tức là việc đưa pháo tự hành 155GH52-SP-155 vào trạng thái chiến đấu cần khá nhiều thời gian.

Tất cả những nhược điểm nói trên được bù đắp bằng độ chính xác và tầm bắn rất tốt (lên đến 43 km khi sử dụng đạn tăng tầm lắp tầng đẩy phụ). Số lượng đạn dự trữ trong khoang xe tăng T-55 ​​lên đến 45 viên.

Cách tính toán để sử dụng khung gầm xe tăng T-55 làm nền tảng cho một khẩu pháo tự hành cải tiến khá đơn giản, khi Quân đội Ai Cập có trong tay số lượng lớn chiến xa loại này đang dư thừa, vì vậy chúng có thể được tận dụng bằng cách lắp đặt pháo lựu 155 mm.

Khi dự án được đánh giá có triển vọng, công ty thép Abu Zaabal của Ai Cập thậm chí còn tự sản xuất các linh kiện cần thiết cho pháo tự hành 155GH52-SP-155. Đáng tiếc là sau đó Cairo lại quyết định không đặt mua vũ khí này, lý do không được thông báo một cách cụ thể.