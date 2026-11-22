Phần Lan cảnh báo nguy cơ xung đột Ukraine lan rộng sang biển Baltic
Thủ tướng Phần Lan Petteri Orpo ngày 21/11 cảnh báo xung đột ở Ukraine có nguy cơ lan rộng sang các khu vực lân cận, sau vụ một tàu hàng Nga bị UAV tấn công trên biển Baltic. Helsinki đã triển khai các biện pháp an ninh khẩn cấp tại khu vực phía Đông vịnh Phần Lan, đồng thời tham vấn các đồng minh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/phan-lan-canh-bao-nguy-co-xung-dot-ukraine-lan-rong-sang-bien-baltic-246261122192002105.htm