Hội nghị Thượng đỉnh Khí hậu Liên Hợp Quốc lần thứ 31 (COP31) tại Antalya (Thổ Nhĩ Kỳ) đã khép lại trong bế tắc sau khi Liên minh châu Âu (EU) cùng nhiều quốc gia thẳng thừng bác bỏ dự thảo thỏa thuận cuối cùng do hai nước chủ tịch Thổ Nhĩ Kỳ và Australia đưa ra, cho rằng văn kiện này quá yếu ớt để đối phó với tình trạng nóng lên toàn cầu.