Phân khúc ô tô gầm cao cỡ B tháng 10/2026 đã bị sụt giảm nhẹ 3,26% về lượng xe tiêu thụ so với tháng liền trước, đạt tổng cộng 8.448 chiếc. Tỷ lệ sụt giảm này trên thực tế vẫn là tích cực so với mặt bằng chung -17% của toàn thị trường.

Biến động tháng 10: Sức mua giảm nhẹ, thứ hạng có nhiều xáo trộn

Tuy nhiên, bức tranh của phân khúc ô tô sôi động nhất thị trường chủ yếu nhờ VinFast VF 6. Cụ thể, mẫu xe thuần điện thương hiệu Việt đạt sản lượng bán hàng đến 3.716 chiếc trong tháng 10, tăng trưởng 20,53% so với tháng 9, cao hơn gấp đôi tổng doanh số của hai mẫu xe bám đuổi phía sau cộng lại.

Bản nâng cấp mới VinFast VF 6 hứa hẹn sẽ giúp mẫu xe điện cỡ B tăng tốc nhanh hơn nữa trên thị trường thời gian tới - Ảnh: VF

Toyota Yaris Cross bất ngờ sụt giảm 26,2% doanh số so với tháng trước, đạt 1.327 chiếc trong tháng 10. Đợt chững lại của Yaris Cross có thể một phần chịu ảnh hưởng bởi mẫu xe nhập khẩu từ Indonesia thực hiện nâng cấp phiên bản mới. Dù giảm đáng kể sản lượng bán hàng song Yaris Cross vẫn giữ chắc vị trí xe bán chạy thứ hai trong phân khúc.

Kia Seltos leo dốc khá bền bỉ từ đầu năm đến nay. Số liệu của Hiệp hội các Nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) cho biết, đã có 1.273 chiếc Kia Seltos được bàn giao đến tay khách hàng trong tháng 10, tăng 10,5% so với tháng liền trước, đồng thời leo lên vị trí thứ ba trong phân khúc.

Một mẫu xe khác cũng đến từ Hàn Quốc là Hyundai Creta cũng bị giảm doanh số nhưng tỷ lệ nhẹ nhất chỉ 7,77%, đạt 783 chiếc trong tháng 10 và đứng ngay “đồng hương” Kia Seltos.

Hyundai Creta cũng ghi nhận những kết quả bán hàng rất tích cực - Ảnh: HTV

Đáng tiếc nhất là Mitsubishi Xforce. Mẫu xe này đã có xu hướng trượt dốc liên tục kể từ đầu năm đến nay và vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Xforce có thể xem là mẫu xe bị VF 6 lấy thị phần nhiều nhất khi sở trường nhóm khách hàng dịch vụ chịu sự cạnh tranh khốc liệt. Bên cạnh đó, Mitsubishi Xforce cũng đã bắt đầu lộ rõ điểm yếu về độ bền, khả năng vận hành sau quãng thời gian vài ba năm sử dụng so với các đối thủ như Toyota Yaris Cross, Honda HR-V hay Hyundai Creta.

Chi tiết hơn, chỉ có 774 chiếc Xforce được người tiêu dùng Việt Nam mua trong tháng 10, lao dốc đến 41,5% so với tháng trước đó. Tỷ lệ sụt giảm doanh số này của Xforce chỉ thấp hơn duy nhất mẫu xe cuối bảng là Mazda CX-3. Đây cũng là lý do khiến Mitsubishi Xforce có lần hiếm hoi trượt khỏi Top 10 ô tô bán chạy tháng 10/2026.

Mẫu xe tăng tốc mạnh mẽ nhất là Honda HR-V. Trong tháng 10, HR-V ghi nhận mức sản lượng bán hàng 491 chiếc, nhiều hơn đến 52,5% so với tháng 9. Mặc dù vậy, doanh số của Honda HR-V vẫn khá thấp và qua đó vẫn phải chịu đứng sau Mitsubishi Xforce.

VinFast VF 6 và Toyota Yaris Cross dẫn đầu doanh số

Lũy kế 10 tháng năm 2026, hai vị trí dẫn đầu vẫn là VinFast VF 6 và Toyota Yaris Cross khi đều sở hữu tốc độ tăng trưởng doanh số mạnh nhất phân khúc.

Hãng xe thuộc Tập đoàn Vingroup cho biết đã bàn giao được 22.742 chiếc VinFast VF 6 đến tay người tiêu dùng sau 10 tháng, đạt tỷ lệ tăng trưởng đến 34,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Mức sản lượng bán hàng này giúp mẫu xe thuần điện thương hiệu Việt duy trì được khoảng cách rất an toàn (8.769 chiếc) so với đối thủ bám đuổi phía sau.

Toyota Yaris Cross cũng tăng trưởng doanh số rất mạnh, đạt 13.973 chiếc lũy kế 10 tháng năm 2026, nhiều hơn đến 21,63% so với cùng kỳ 2025. Với đà bứt tốc này, Yaris Cross sẽ tiếp tục nới rộng khoảng cách với “đồng hương” Mitsubishi Xforce.

Phiên bản nâng cấp mới Toyota Yaris Cross Hybrid 2026 - Ảnh: TMV

Trong nhóm 5 mẫu xe tăng trưởng thì Mitsubishi Xforce yếu nhất, chỉ dương 3,4% so với cùng kỳ, đạt 10.230 chiếc. Sự chững lại của Xforce khiến mẫu xe từng một thời làm mưa làm gió trên thị trường đứng trước nguy cơ bị cặp đôi đến từ Hàn Quốc vượt mặt.

Lý do là trong khi Mitsubishi Xforce chỉ tăng rất nhẹ thì Kia Seltos lại bứt tốc chóng mặt. Cụ thể, lũy kế 10 tháng 2026 đã có 8.381 chiếc Kia Seltos đến tay khách hàng, đạt tỷ lệ tăng trưởng đến 83,1% so với cùng kỳ. Mẫu xe Hàn Quốc dù chưa ra bản nâng cấp song nhờ các đợt giảm giá liên tục bởi Thaco Auto nên đã miệt mài leo dốc kể từ đầu năm.

Hyundai Creta cũng ghi nhận những nỗ lực rất đáng nể khi thu về kết quả bán hàng 7.623 chiếc, tăng hơn 24,8% so với cùng kỳ năm ngoái.

Hai mẫu xe lẻ loi bị sụt giảm trong phân khúc là Honda HR-V và Mazda CX-3. Trong đó, Honda HR-V đạt sản lượng bán hàng 4.038 chiếc, hụt mất 12,7% doanh số so với cùng kỳ 2025. Cám cảnh nhất là Mazda CX-3 chỉ đạt 924 chiếc sau 10 tháng, sụt giảm đến 48,2%, đồng thời là mẫu xe duy nhất không thể chạm tới mốc 1.000 chiếc.

Cục diện thị phần B-SUV: Mức độ phân hóa ngày càng rõ rệt

Như vậy, toàn phân khúc ô tô gầm cao cỡ B đã ghi nhận tổng sản lượng bán hàng 67.921 chiếc lũy kế 10 tháng năm 2026, tăng 22,6% so với cùng kỳ năm ngoái, cao hơn tỷ lệ tăng trưởng chung của toàn thị trường.

Tuy nhiên, các dữ liệu phía trên mới chỉ được thống kê đối với những mẫu xe được công khai kết quả bán hàng. Nhóm SUV cỡ B đô thị là phân khúc chật chội nhất thị trường ô tô Việt Nam hiện nay với khoảng 20 mẫu xe cạnh tranh.

Các mẫu xe không công khai doanh số đáng chú ý có Peugeot 2008, Skoda Kushaq cùng khoảng 10 mẫu xe Trung Quốc như Geely Coolray, Jaecoo J5, Omoda C5, BYD Atto 2, Lynk & Co 06, GAC GS3 hay MG ZS…

Trên thực tế, các mẫu xe không công khai kết quả bán hàng cũng chỉ có doanh số rất thấp và hầu như không đủ sức tác động đến bức tranh chung của phân khúc.

Sau khi kết thúc tháng 10, mẫu xe điện VinFast VF 6 hiện đang nắm giữ thị phần lớn nhất phân khúc với tỷ lệ 33,5%. Mẫu xe có thị phần lớn thứ hai là Toyota Yaris Cross giữ 20,6% và đứng thứ ba vẫn là Mitsubishi Xforce với 15,1% thị phần.

Bốn mẫu xe còn lại đều cán đích tháng 10 với tổng sản lượng bán hàng dưới ngưỡng 10.000 chiếc. Trong đó, Kia Seltos chiếm được 12,3% thị phần, Hyundai Creta có 11,2% thị phần, cuối cùng là Honda HR-V và Mazda CX-3 chiếm lần lần lượt 5,9% và 1,4% thị phần của phân khúc.