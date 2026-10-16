Phân khúc xe bán tải: Ford Ranger đòi lại ngôi đầu, Mitsubishi Triton cắm đầu lao dốc

Thống kê của Hiệp hội các Nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) cho thấy chỉ có 2.325 chiếc xe bán tải được tiêu thụ trên thị trường trong tháng 9 vừa qua, sụt giảm 5,7% so với tháng liền trước.

Đây là diễn biến khá bất ngờ bởi cùng giai đoạn này, sức mua trên toàn thị trường nói chung đã tăng rất mạnh sau khi vượt qua không khí ảm đạm của tháng Ngâu.

Trong 4 mẫu xe bán tải đang hiện diện trên thị trường, Ford Ranger và Isuzu D-Max đều tăng trưởng doanh số, trái ngược với 2 đối thủ là Mitsubishi Triton và Toyota Hilux.

Tuy nhiên, Isuzu D-Max dù tăng đến 86,2% doanh số song cũng chỉ đạt vẻn vẹn 54 chiếc trong tháng 9, vì vậy hoàn toàn không đủ sức tác động đến phân khúc.

Ford Ranger lại ghi nhận tỷ lệ tăng trưởng lên đến 57,3% so với tháng 8, đạt sản lượng bán hàng 1.147 trong tháng 9, qua đó lấy lại ngôi đầu từ Mitsubishi Triton. Cú bứt tốc tháng 9 cũng đồng thời giúp Ford Ranger tạo được khoảng cách rất xa so với các đối thủ.

Phiên bản Ford Ranger Wildtrak V6 3.0L mới - Ảnh: FVL

Mặc dù Ford Ranger tăng tốc rất nhanh, đồng thời chiếm đến gần một nửa lượng xe bán ra của toàn phân khúc, song cũng không đủ sức giúp nhóm xe lưỡng dụng này tránh được sụt giảm. Lý do là cả hai mẫu xe Toyota Hilux và Mitsubishi Triton đều sụt giảm.

Cụ thể, sản lượng bán hàng của Mitsubishi Triton đã cắm đầu lao dốc đến 39,1% so với tháng liền trước, chỉ còn đạt 698 chiếc. Mức doanh số này cũng phản ánh đúng nhu cầu bình thường của người tiêu dùng đối với Triton. Sở dĩ doanh số Triton cao đột biến trong tháng 8 là do lô xe lớn được bàn giao cho một cơ quan nhà nước.

Toyota Hilux cũng bị sụt giảm sâu 24,2%, chỉ còn đạt sản lượng bán hàng 426 chiếc, qua đó tạm thời lùi xuống vị trí thứ 3 trong phân khúc. Cuối cùng vẫn là Isuzu D-Max với lượng xe bán ra chỉ đạt 54 chiếc, nằm trong nhóm những mẫu ô tô ế ẩm nhất trên toàn thị trường.

Luỹ kế 9 tháng 2026, Ford Ranger vẫn giữ chắc ngôi đầu phân khúc ô tô bán tải dù bị sụt giảm 21,8% so với cùng kỳ năm ngoái, chỉ còn đạt 9.835 chiếc.

Đây có thể xem là giai đoạn chững lại của "vua bán tải" Ford Ranger sau khi hãng ô tô Mỹ định vị lại sản phẩm theo hướng cao cấp hơn, tăng trải nghiệm sử dụng hơn cho khách hàng bằng loạt phiên bản mới và nâng cấp.

Cụ thể là bên cạnh một số phiên bản Ranger 2026, mẫu bán tải cỡ trung cũng lần đầu được trang bị động cơ V6 mạnh nhất phân khúc, chưa kể biến thể hiệu năng cao Ranger Raptor.

Toyota Hilux có màn bứt tốc ngoạn mục sau khi ra mắt thế hệ hoàn toàn mới vào đầu năm 2026 - Ảnh: TMV

Toyota Hilux cũng rất đáng chú ý. Thế hệ mới ra mắt hồi đầu năm đã gần như ngay lập tức giúp mẫu xe bán tải đến từ Nhật Bản liên tục tăng tốc.

Dữ liệu thống kê của VAMA cho biết, đã có đến 5.687 chiếc xe Toyota Hilux 2026 được bán ra thị trường Việt Nam sau 9 tháng, đạt tỷ lệ tăng trưởng lên đến 127,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Mức doanh số này của Hilux thậm chí cao gần gấp đôi so với "đồng hương" Mitsubishi Triton.

Mitsubishi Triton cũng tăng trưởng mạnh 25,2%, tiêu thụ được 3.524 xe sau 9 tháng và bị tụt lại khá xa so với Toyota Hilux. Isuzu D-Max cải thiện doanh số thêm 31,3% lên tổng cộng 508 chiếc, ít nhất phân khúc bán tải và cũng nằm trong nhóm 10 mẫu xe ế ẩm nhất toàn thị trường.

Có thể thấy, dù là mẫu xe duy nhất trong phân khúc bị sụt giảm doanh số song Ford Ranger cán đích 9 tháng năm 2026 với tỷ lệ thị phần 50,3%. Toyota Hilux vượt qua Mitsubishi Triton (18%) và nắm giữ 29,1% thị phần, cuối cùng là Isuzu D-Max chỉ chiếm được “miếng bánh” rất nhỏ 2,6%.